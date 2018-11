Andrés Sosa busca invicto

El cordobés Javier "El Heredero" Clavero, campeón nacional de peso ligero y que entrena en Junín a las órdenes de Luis Dionisio "Cuty" Barrera, buscará reconquistar el título sudamericano de la categoría, cuando esta noche enfrente al duro bonaerense Carlos "Zorrito" Córdoba, en la pelea estelar de la velada a desarrollarse en el club Central Argentino, de Río Cuarto

En el pesaje desarrollado ayer en Centro Once, Clavero acusó 60,400 kilos, mientras que Córdoba dio en la balanza 60,600.

Clavero, quien ya poseyó el título sudcontinental de los 61,235 kg, intentará recuperar la faja que ahora dejó vacante el chaqueño Fidel Ruíz Díaz, por enfermedad, contra un rival como Córdoba, de 23 años, dueño de un record de tres derrotas y 10 triunfos (dos por nocáut) y ganador de sus últimas 5 peleas.

"El Heredero", natural de Adelia María, de 25 años, acredita un palmarés de cuatro reveses y 24 éxitos (5 antes de lo pactado) y prácticamente hará las veces de local habida cuenta la cercanía de Río Cuarto de su ciudad natal.

En la velada de esta noche, además, el invicto juninense Héctor Andrés "La maquinita" Sosa, dirigido al igual que Clavero por Luis Dionisio "Cuty" Barrera, se enfrentará a con el cordobés Matías Emanuel "El Pirata" Iriarte Monserrat, buscando el de nuestro medio ampliar su récord rentado, que es de cuatro triunfos en otras tantas peleas que libró, tres de ellas por nocáut.

Sosa pesó 55 kilos e Iriarte Monserrat dio en la báscula 54,300, para la batalla de esta noche, pactada a seis róunds.

En cuanto a las restantes cuatro peleas profesionales que completan la cartelera profesional, que contará con la televisación a toda América de Direc´Tv Sports, así pesaron los pugilistas, en peleas todas a cuatro asaltos:

Leandro Rojo (66,800) vs. Sebastián Martínez (65,300); Leonardo Ortega (59,300) vs. Agustín Gerbaldo (61,400); Iván Cardozo (66,300) frente a Rodrigo Coria (66,300) y Marcos Alanis (50,100) contra Angel Jofre (49,100).

En Marcos Paz

“Boxeo de Estilo” se denomina la velada en cuya pelea central Henrri Polanco enfrentará a Rodrigo Maizares por el título latino del Consejo Mundial, hoy con televisación de TyC Sports y en el Club Social y Deportivo Los Unitarios de Marcos Paz, Buenos Aires.

Ayer, en las instalaciones de la Federación Argentina de Box, Polanco pesó 70 kilos y Maizares dio en la báscula 70,100.

En el semifondo, el ex campeón sudamericano sanjuanino Carlos “Bebé” Sardínez (12-1, 2 KOs) enfrentará al ex monarca latino, el bonaerense Carlos “Tortita” Farías (13-15-3, 1 KO), en enfrentamiento enmarcado en la división gallo y a la distancia de seis asaltos. Sardínez detuvo la báscula en 52,950, mientras que Farías acusó 53,500 kilos.

En combate complementario, en duelo bonaerense, el ascendente local Facundo “Topo” Arce (7-2-1, 2 nocáuts), Nº 8 del ranking argentino superpluma, se medirá al olavarriense Roberto “El Fabuloso” Mato (6-12-5), en categoría superpluma, a seis rounds.

Arce registró 58,900 kg., mientras que Mato acusó 58,600 kg.

En otra atracción encuadrada en superligeros, el chubutense radicado en San Juan, Andrés “Canelito” Tejada (5-0-2, 1 KO), chocará contra el chaqueño Luis “Grillo” Ojeda (4-10), a cuatro capítulos. Tejada registró 63,500 kg., mientras que Ojeda marcó 63,900 kg.

Finalmente, fue pospuesta la contienda entre el misionero radicado en San Miguel, Buenos Aires, Cristian “Azteca” Ayala (2-0, 1 KO), ante el bonaerense Maximiliano “El Matador” Ríos (0-4), en peso superligero, a cuatro episodios, producto de diferencias en la balanza.

La velada se complementará con combates amateurs con los mejores créditos de la zona, en la temporada regreso del ciclo Boxeo de Primerbuscaa Promocional, que será transmitido en vivo a través de TyC Sports Play (www.tycsportsplay.com) a partir de las 20.