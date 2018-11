Susana Ravetto y Nicolás Mansilla, rumbo al Mundial de Kick Boxing

Está por llevarse a cabo el Mundial de Kick Boxing Amateur en nuestro país y habrá dos representantes de nuestra ciudad integrando la Selección Argentina. Se trata de Susana “Chu” Ravetto y Nicolás “El Guapo” Mansilla, ambos peleadores pertenecientes al Instituto Federal de Artes Marciales (IFAM) que coordina el Maestro Gustavo Bruno.

El evento mundialista se llevará a cabo entre el 5 y el 10 de noviembre en la ciudad de Buenos Aires y pertenece a World Kickboxing Federation (WKF). La sede será el Club "Pedro Echagüe".

Tanto Ravetto como Mansilla lograron ser parte del seleccionado tras un duro camino de competencias. De esa forma clasificaron a las eliminatorias realizadas un mes atrás. Ganaron sus respectivos encuentros y de esa forma representarán a nuestro país. Cabe recordar que Bruno Parodi también era parte de la Selección Argentina pero una lesión y posterior operación no le permite participar.

En las últimas semanas estuvieron haciendo un trabajo intenso en lo que respecta a la parte deportiva, la parte técnica con indicaciones del Maestro Bruno y en lo físico con la colaboración de Sebastián Matilla. También estuvo colaborando Silvina Espila en la preparación, para llegar de la mejor manera al evento.

Según el cronograma del Mundial, mañana lunes se hará el pesaje oficial, el martes habrá un Congreso Internacional, el miércoles será la inauguración y competencias, así hasta llegar al sábado 10 donde se realizarán las finales.

Desde IFAM quieren agradecer al Cuartel de Bomberos, a Grupo Márquez y a la Diputada Valeria Arata por la colaboración para poder estar presentes en la semana mundialista. También a todos aquellos que de alguna manera u otra dieron una mano para cumplir este sueño.

La palabra de los protagonistas

De cara a esta competencia tan importante, Gustavo Bruno dijo: "Si digo que ya estamos hechos no es así porque siempre vamos por más. Confío mucho en ellos y de última espero que pierdan dejando todo. Que no se vengan de un Mundial diciendo por qué no hice esto o aquello. Ya son campeones por todo lo que están haciendo".

Por su parte, Nicolás Mansilla, comentó: "Estamos muy ansiosos y preparados para lo que se viene. Estoy pensando en el momento de estar en el Mundial y de cantar el himno que será algo maravilloso. Voy a dejar todo por ganar. Agradezco a todos los que colaboraron.

Por último, Susana Ravetto, remarcó: "Estoy muy contenta de formar parte de la Selección Argentina, me siento orgullosa de poder hacerlo. Por momentos me da niervos pero es de poder estar allá y poder demostrar todo lo que uno sabe y lo que se tiene. Sea cual sea el resultado, ya ganamos.