“Doble Gloria Latina”, esperada velada en Cutral Có

Con dos duelos titulares, un alto clasificado mundial frente a un férreo rival, acompañado de reconocidos nombres, animarán la noche de “Doble Gloria Latina”. El campeón latino welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el invicto bonaerense Luis “Lucho” Verón, se enfrentará al ex monarca sudamericano y latino bonaerense Jonathan “El Potro” Eniz, intentando defender por segunda ocasión su corona, en uno de los combates estelares de la velada que se desarrollará este sábado 27 en el gimnasio municipal "Enrique Mosconi" de Cutral Có, Neuquén y será transmitida en vivo a través de TyC Sports a partir de las 23, para Argentina y toda América.

En un choque que se espera atrapante, Verón (15 peleas, todas ganadas, ocho antes del límite), ex integrante del seleccionado argentino amateur, actual Nº 6 del ranking mundial welter OMB y Nº 2 del escalafón nacional welter, defenderá por segunda vez el cetro latino.

Lo conquistó el pasado 27 de abril al destronar al bonaerense Gabriel Ledesma en fallo mayoritario en la ciudad de Buenos Aires y lo retuvo el 20 de julio al noquear al entrerriano Daniel Aquino en el quinto asalto en San Martín.

Enfrente tendrá a Eniz (diez reveses, un empate y 21 éxitos, 8 por fuera de combate), ex monarca sudamericano ligero y latino plata superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y Nº 8 del ranking argentino, quien tras batallar con lo más avezado de la región venciendo a nombres como los invictos Fidel Ruiz Díaz y Maximiliano Verón e incluso combatir en Rusia y Canadá, viene del 10 de agosto último de vencer al chaqueño Jonathan Casafú, en el primero round en su Dolores natal.

Apuntado como una de los principales figuras nacionales con proyección, Verón, nacido en José León Suárez hace 26 años, tras su paso en el seleccionado argentino ha superado a cada oponente en el campo rentado.

Entre ellos sobresalen el entonces invicto pampeano Cristian Zárate, el chaqueño Gonzalo Chaparro, el misionero Martín Kuroski y el santafesino Jonatan Vázquez, intentando este sábado defender por segunda ocasión la corona que conquistó sobre Ledesma y que retuvo al pulverizar a Aquino.

Pero no la tendrá fácil frente a Eniz, nacido en Dolores hace 24 años, quien en una de las peleas que perdió fue derrotado por el pugilista de Teodelina radicado en Junín, Emiliano "La Cobrita" Domínguez.

Tras perder por cetros latinos con el mendocino Elías Araujo y el bonaerense Luis Rueda, y nuevamente con el citado Domínguez, el 23 de septiembre de 2017 destronó al chaqueño Fidel Ruiz Díaz por nocaut técnico en el segundo round del título sudamericano ligero en Villa Carlos Paz, Córdoba.

El 13 de enero acabó con el invicto bonaerense Maximiliano Verón en el segundo y se alzó con el latino plata superligero CMB y Mar de Ajó, Buenos Aires, que retuvo sobre el chaqueño Fernando Cancino, hasta que fue detenido por el imbatido kazajo Batyrzhan Jukembayev, perdiendo en el séptimo en Quebec City, Canadá, pero llega recuperado al despachar a Casafú.

Coggi-Aguirre en la otra estelar

En el otro combate estelar de la noche, el ex campeón sudamericano y latino bonaerense Martín “El Principito” Coggi (ocho derrotas, tres empates y 35 victorias, 18 por nocaut) se enfrentará al rosarino Sebastián Aguirre (3 reveses y 15 éxitos, 9 KOs), en disputa del título latino superligero OMB, que se encuentra vacante.

Coggi nació en Brandsen hace 35 años, fue campeón sudamericano superligero, latino welter y superligero CMB, actual Nº 9 del ranking argentino superligero, venció el pasado 22 de junio al tucumano Diego Neira en el tercer round, en Marcos Paz, Buenos Aires.

Ahora se las verá con Aguirre, rosarino de 26 años, radicado en Comodoro Rivadavia, Chubut, quien tras dejar en el camino a cada rival entre los que se destaca el bonaerense Federico Malespina en cinco rounds, resignó su invicto a manos del bonaerense Horacio Cabral.

Viene de dos éxitos en fila, el último el 20 de abril pasado sobre el bonaerense Jonathan Sosa en decisión unánime en Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, en el principal combate complementario, el potente e invicto correntino Matías “Monzón” Lovera (10 triunfos, 7 por nocaut, y una sin decisión), actual Nº 3 del ranking argentino supermediano, se medirá con el bonaerense Jonathan “Maravilla” Aguirre (3-4), en categoría mediano, a seis rounds.

Finalmente, en otra atracción de la noche encuadrada en la división superligero, el comodorense pero neuquino por adopción Ángelo “El Muñeco” Zappi (3-2, 1 KO), chocará contra el chaqueño Gustavo “Yaguará” Ojeda (1-8), a cuatro capítulos.

La velada se complementará con un nutrido número de combates amateurs con los mejores créditos de la zona, en la temporada regreso del ciclo Boxeo de Primera Promocional, que será transmitido en vivo a través de TyC Sports Play (www.tycsportsplay.com) a partir de las 20.