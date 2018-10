Emiliano Domínguez quiere vengarse de Leonardo Amitrano y traerse la corona

El pugilista de la vecina localidad de Teodelina (Santa Fe), Emiliano “La Cobrita” Domínguez Rodríguez, de 29 años y radicado hace más algunas temporadas en Junín, ya está en óptimas condiciones para intentar obtener -el próximo sábado 20 de octubre- la corona sudamericana de los ligeros, midiéndose ante quien lo venció el sábado 24 de marzo pasado en el ring montado en el Club Atlético Central Argentino de Río Cuarto (Córdoba), Leonardo Amitrano.

Domínguez, quien entrena en nuestra ciudad a las órdenes del director técnico Luis Dionisio “Cuty” Barrera, y con Ariel Castillo encargado de la preparación física, confrontará en Villa María (Córdoba), a doce asaltos, con el puntano de Villa Mercedes (San Luis), Leonardo Fabio Amitrano, con récord profesional de trece victorias (6 por fuera de combate) y tres reveses (uno antes de lo pactado), en esperada revancha.

“Junior” Amitrano, de jóvenes 24 años, realizó precisamente ante el santafesino la primera defensa de la corona, que ganó el 13 de enero pasado al superar, en condición de visitante, al neuquino Mauro Godoy, en fallo mayoritario.

Por su parte, “La Cobrita” Domínguez, con una foja de 21 triunfos (7 por nocaut) y dos derrotas, una de ellas ante su rival, quien le dará revancha (la otra fue también este año, el sábado 20 de enero pasado en París, Francia, ante el local Mohamed “The Problem” Mimoune) ambas por puntos, se viene preparando con intensidad para el esperado pleito del 20, en Villa María.

Entrevistado por “Democracia”, el teodelinense dijo estar “De diez, bien preparado para la pelea del 20. Cuando me tocó perder con él (Amitrano), no llegué bien ni física ni mentalmente a esa batalla. Venía de perder el invicto en Francia (en París, ante el local Mohamed Mimoune, por el campeonato mundial súper ligero de la IBO) y me ganó, especialmente porque del sexto round en adelante, yo me paré”.

campeonato mundial súper ligero de la IBO, en París,

Ampliando conceptos, recordó: “Venía ganando hasta allí la pelea, por poco pero estaba arriba en las tarjetas, pero de la mitad de la pelea en adelante, no hice nada, me quedé sin resto físico y mental y él supo aprovecharlo para ganarme y mantener el título. Esta vez va a ser distinto, voy a Villa María a ganar y a traerme el cinturón”, señaló Domínguez, a quien acompañarán varios amigos, familiares y allegados de su Teodelina natal, como asimismo algunos juninenses, a la velada en tierras cordobesas.

Una intensa preparación

Sobre cómo ha trabajado para ésta contienda, la esperada revancha del sábado 20 ante Amitrano, “La Cobrita” reseñó:

“Con mi entrenador (Barrera) y el preparador físico (Ariel Castillo, a quien suplió su hermano Marcos por unos días, cuando el primero de ellos viajó a Brandsen para estar junto a Nicolás de León) trabajamos bien, con tiempo y muchas ganas y por ello, ya estoy en peso desde hace unos días, así que solo debo mentenerme así hasta el pesaje”, destacándose que es de 63,500 el límite de kilaje de la divisional ligero, en la que supo brillar otro dirigido por “Cuty” Barrera, el sureño Lucas Martín “La Máquina” Matthysse.

En cuando al guanteo previo para la confrontación contra su rival mercedino (de San Luis), Domínguez llega “con varios rounds sobre el lomo”, como el mismo comentó: “Trabajé mucho con Ronan Sánchez (de Rojas), con Javier Clavero (“El Heredero”, de Adeli María, Córdoba, y residiendo actualmente en Junín) y con Cristian Moris (de nuestro ciudad), quien creo que también peleará este sábado en Villa María”.

Finalmente, Emiliano Domínguez Rodríguez confirmó que “Viajeremos el jueves temprano, para el pesaje del viernes, y luego a esperar la pelea. Llego muy bien, súper confiado, porque sé que él me ganó porque yo no estaba bien. Lo voy a demostrar arriba del ring y voy a ganar y a traerme el título sudamericano”, prometió como corolario el pugilista de Teodelina.