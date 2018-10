Manny Pacquiao, tras noquear a Lucas Matthysse, firmaría contrato para protagonizar dos mega peleas

En las ultimas horas, trascendió que Manny Pacquiao ha firmado con el poderoso gerente/asesor Al Haymon., para realizar dos peleas que posiblemente, harían que el “Pacman” regrese a combatir en los Estados Unidos, tras noquear en Malasia, el 15 de julio pasado, al argentino Lucas Martín Matthysse, en esperada batalla, que dejó mucha tela por cortar tras la frustrante actuación del noqueador de Trelew, quien estuvo radicado más de una década en nuestro Junín, y anunció su retiro de la actividad tras regresar a su pago natal.

Los detalles del acuerdo aún no se han hecho públicos, pero los rumores apuntan a que el campeón mundial de varias divisiones (Pacquiao) firmó un acuerdo de dos peleas, estimándose que podría enfrentar en los Estados Unidos a Adrien Broner, a principios de 2019 y luego a Floyd Mayweather, en un megabucks revancha de la contienda que libraron en 2015, que fue la pelea de premios más lucrativa de todos los tiempos.

Al parecer, la alianza Pacquiao-Haymon también proporcionaría al filipino la exposición de los combatientes firmados por los EE. UU, a través de su empresa “MP Promotions”.

El ícono filipino había roto recientemente los lazos comerciales con el promotor Bob Arum y había reactivado su carrera con un recordado nocaut a “La Máquina” Matthysse, en Kuala Lumpur (Malasia), en el séptimo round, para obtener ese día el título welter de la Asociación Mundial de Boxeo.

Broner, quien ha estado vinculado a combates de rumores con Pacquiao en el pasado, no está confirmado como el primer oponente de Manny en el acuerdo de Haymon, pero todos los indicadores apuntan a que él es la primera opción del enemigo.

A pesar de las pérdidas recientes en los enfrentamientos de la gran pelea, el nombre de Broner todavía es comercial y está garantizado que generará muchos titulares como un “Lado B” muy sólido.

La revancha con Mayweather, mientras tanto, probablemente fue el motor que impulsó todo este acuerdo.

La última vez, Mayweather-Pacquiao obtuvo más de $ 600 millones y estableció récords tanto para las compras de pago por visión como para los ingresos de Live Gate. La revancha, a pesar de ser ampliamente criticada por los medios y algunos fanáticos “puristas”, tiene la garantía de ser otro evento monstruoso e incluso si genera la mitad de los ingresos de la primera pelea, seguirá siendo la pelea con más dinero, con mucho, Para ser hecho en todo el boxeo.

Sin embargo, la pregunta planteada por algunos expertos y fanáticos tiene que ver con los derechos de transmisión, al menos para la primera pelea de Pacquiao bajo el nuevo acuerdo.

¿Pacquiao-Broner aterrizaría en Per Per Vieu (PPV) o se enviaría a Fox, que recientemente reavivó su relación con Haymon Boxing, como un programa de televisión gratuito en horario estelar para construir el ganador de un eventual choque PPV de Mayweather?

Algunos dicen que este paso de Pacquiao hacia la independencia y la plena autodeterminación profesional se han producido años después de lo que debería haber ocurrido. Un Pacquiao independiente podría haber cosechado recompensas mucho más grandes en los últimos años y se habría puesto en la cola por muchos más dinero. Combates de legado en este capítulo final de su carrera.

A los 39 años de edad y con una larga historia profesional a sus espaldas, a la futura primera votación del Salón de la Fama no le queda mucho tiempo en su carrera, pero le queda mucho por hacer si decide seguir luchando.

Aún siendo un legítimo peso welter top 10 (y tal vez incluso un top 5 welter), las habilidades de Pacquiao están casi intactas y es una verdadera amenaza para cualquiera de los jugadores en 147.

Broner y Mayweather son buenos negocios para Manny y, dependiendo de qué tan bien se da cuenta de sí mismo en esos combates, habrá un camino para otras grandes peleas en el extremo profundo controlado por Haymon del grupo de talentos de peso welter.

Brian Castaño ante Erislandy Lara ¿en vísperas de Navidad?

En las ultimas horas, desde la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se dio a conocer una resolución, ejecutada el 25 de septiembre último, que habilita al bonaerense Brian Castaño, campeón mediano jr, a exponer (en un permiso especial) su cetro “regular” ante el cubano Erislandy Lara, de 35 años y ex titular de la categoría, posponiendo el desafío interpuesto por el africano Michel Soro.

Donde el ganador del cruce entre el sudamericano y el centroamericano deberá enfrentar a continuación al nacionalizado francés, 90 días después y de ésta manera habilitan al “super campeón” Jarrett Hurd a realizar una defensa voluntaria de sus coronas (AMB/FIB/IBO) de las 154 libras.

Según el periodista especializado, Osvaldo Principi, tentativamente el poderoso empresario Al Haymon promovería el pleito Castaño-Lara, el 22 de diciembre en Estados Unidos, por las cadenas televisivas Showtime o Fox.