"Maravilla" Martínez criticó con mucha dureza a Julio Chávez Jr.

El boxeador argentino Sergio Ariel ‘Maravilla" Martínez no se guardó nada contra el mexicano Julio César Chávez Jr, luego que el combate revancha entre ambos quedara por el momento en suspenso, y tras haber sido pactada como posible fecha de realización en el venidero mes de noviembre.

“Tú me desafiaste, tú hablaste diciendo que me dejarías lisiado, tú pediste 168 libras, tú subes videos vergonzosos haciendo payasadas. Qué vergüenza sentirás al mirarte al espejo, Jr… Qué vergüenza”, fue el primer mensaje que publicó ‘Maravilla’ en Twitter.

Pero no quedó ahí, el argentino siguió dándole con todo a Chávez Jr. e, incluso, lo invitó a retirarse del boxeo.

“Aunque entiendo que me evites. Te quité tu invicto y te di la paliza de tu vida, después del 15/09/2012 no has ganado nunca más. Arruiné tu carrera. Retírate Jr. Me avergüenza que digas que eres boxeador”, señaló el púgil de 43 años.

En los últimos días había sonado como posible la revancha entre ambos púgiles e, inclusive, se hablaba tentativamente que en el mes de noviembre se desarrollaría la esperada revancha.

Pero, al parecer, todo está dado para que el primer azteca campeón del peso mediano vuelva al cuadrilátero el sábado 1º de diciembre enfrentando a su compatriota Alfredo “El Perro” Angulo, en el Staples Center de Los Ángeles, como respaldo de la promotora Wilder-Fury.