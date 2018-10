Domínguez buscará la revancha ante Amitrano

El pugilista de la vecina localidad de Terodelina (Santa Fe), Emiliano “La cobrita” Domínguez Rodríguez, de 29 años y radicado hace más algunas temporadas en Junín, intentará recuperar el próximo sábado 20 de octubre la corona sudamericana de los ligeros, midiendose ante quien lo venció el sábado 24 de marzo pasado en el ring montado en el Club Atlético Central Argentino de Río Cuarto (Córdoba).

Domínguez, quien entrena en nuestra ciudad a las órdenes del técnico Luis Dionisio “Cuty” Barrera, y con Ariel Castillo encargado de la preparación física, confrontará a doce asaltos con el puntano de Villa Mercedes (San Luis), Leonardo Fabio Amitrano, con récord profesional de trece victorias (6 por fuera de combate) y tres reveses (uno antes de lo pactado), en esperada revancha.

“La cobrita” Domínguez, con una foja de 21 triunfos (7 por nocaut) y dos derrotas, una de ellas ante su rival, quien le dará revancha (la otra fue también este año, el sábado 20 de enero pasado en París, Francia, ante el local Mohamed Mimoune) ambas por puntos, se viene preparando con intensidad para el pleito del 20, que nuevamente tendrá a la ciudad de Río Cuarto como sede.

Cóceres se lució en la Federación

El campeón latino mediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el invicto entrerriano Marcelo “El Terrible” Cóceres, se impuso sobre el ex monarca sudamericano brasileño Davi “El Loco” Eliasquevici, por puntos, en un amplio fallo unánime, tras diez asaltos, y así defendió por primera ocasión su corona, en el combate estelar de la velada desarrollada en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), en la ciudad de Buenos Aires-

En un choque que se anticipaba explosivo, Cóceres, actual Nº 1 del ranking argentino mediano, además de ex campeón latino superwelter de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), sometió durante los diez capítulos a un enjundioso Eliasquevici, ex monarca sudamericano superwelter, que a pesar de su valentía nada pudo hacer.

Veloz, preciso y agresivo, el entrerriano dominó de principio a fin, conectando sus largos jabs seguidos de cross de ambos puños por sobre la guardia rival que estremecían la sien. Suelto ante un visitante que avanzaba pero no acertaba, eludió los envíos y descargó a gusto añadiendo ganchos a las costillas y potentes upperctus que resonaban al mentón. Con el paso de los rounds, las diferencias eran cada vez mayores. Tan es así que en el octavo “El Terrible” lo puso contra las cuerdas donde lo sometió con sus ganchos al cuerpo y sus cross arriba para enviarlo pesadamente a la lona. “El Loco”, sumamente conmovido, sobrevivía merced a su amor propio. Enfrente, Cóceres se lucía y castigaba a placer. Solo le faltó el nocaut para cerrar una convincente actuación, que sería refrendada por la merecida decisión.

Las tarjetas de los jueces expresaron la diferencia exhibida, al decretar: Javier Geido 100-89, Juan Carlos Palmieri 100-89, y Héctor Miguel 100-89.

De esta forma, Cóceres, quien pesó 72,500 kilos, aumentó su marca a 25 victorias (13 por nocaut) y un empate, mientras que Eliasquevici, quien también registró en la báscula 72,500 kilos, desmejoró su palmarés a 14 triunfos (11 antes del límite), 7 derrotas y 1 empate.

En un interesante combate de semifondo, desarrollado en categoría superwelter, el bonaerense Luis Vera (68,500 kg. y 10-13-2, 1 KO) superó al santafesino José Luis “El Chino” Castillo (68,150 kg. y 8-2-1, 6 KOs), por puntos, en fallo unánime, tras ocho asaltos. Las tarjetas de los jueces fueron: Edgardo Codutti 77-75, Javier Geido 77½-75½, y Héctor Miguel 78½-76½.

Castillo, actual Nº 10 del ranking argentino superwelter, tomó la iniciativa producto de su mayor agresividad y profundidad de sus envíos, pero siempre carente para concretar. Enfrente, con desplazamientos laterales Vera se las ingeniaba para evitar ser un blanco fijo y con poco, tocaba con sus cruzados al rostro. Con el transcurso de los capítulos, las acciones se emparejaban mientras se alternaban el dominio. Y en un duelo equilibrado, las tarjetas se inclinarían hacia el experimentado probador.

En combate complementario, en duelo de bonaerenses llevado a cabo en categoría crucero, el invicto de González Catán, Nicolás “Pupi” Argañaráz (88,400 kg. y 7-0, 2 KOs), actual Nº 8 del ranking argentino crucero, dominó con suma amplitud al oriundo de Billinghurst, Cristian “El Chino” Suárez (89,400 kg. y 4-10-1, 1 KO), por puntos, en fallo unánime, tras seis rounds. Las tarjetas de los jueces fueron: Juan Carlos Palmieri 60-54, Héctor Miguel 60-54, y Edgardo Codutti 60-54.

Finalmente, división ligero, en otro choque entre bonaerenses, el floridense Rodrigo “Respeto” Martínez (61 kg. y 4-5-3, 1 KO) venció al nacido en Isidro Casanova, Rodrigo “Lolo” Argañaráz (61,050 kg. y 4-3-2), por puntos, en decisión unánime, tras seis capítulos, y luego de ocasionarle una cuenta de pie en el sexto. Las tarjetas de los jueces fueron: Héctor Miguel 59-54, Edgardo Codutti 58-55, y Javier Geido 59-55½.

Palmetta contundente

El que pasó fue un fin de semana de alegrías para el boxeo argentino a nivel internacional. Es que tanto Alberto Palmetta como Marcos Besana Escudero (pugilista de General Arenales, como ya informó “Democracia”) ganaron sus compromisos en Florida, Estados Unidos, y lo hicieron antes del límite.