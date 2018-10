Andrés Sosa:"Quiero medirme con los mejores"

En base a un muy buen entrenamiento, no solo en lo pugilístico sino también en lo físico, muchas ganas y amor propio, y una pegada letal, combinando golpes a la cabeza y también a la zona hepática de sus rivales, el invicto boxeador juninense Andrés Hector Sosa, apodado "La maquinita", viene enhebrando una buena carrera como profesional.

Hace pocos días, el deportista que entrena desde sus inicios en este deporte a las órdenes del ex campeón sudamericano de peso welter, el pintense radicado en Junín, Luis Dionisio "Cuty" Barrera, noqueó en el primer asalto (como anticipó "Democracia), en la ciudad bonaerense de Trenque Lauquen, a Jonatan Pinto Montiel, a quien mandó dos veces a la lona, hasta que el árbitro decretó el "no va más" y un nuevo triunfo del joven exponente de nuestro medio.

Sobre sus comienzos en este duro deporte, Sosa dijo a Democracia:

"Empecé a boxear a los 11 años, por iniciativa de un compañero de escuela que iba al gimnasio. Yo jugaba el fútbol en el Club Villa Belgrano y me terminó gustando más el boxeo que el fútbol, así que arranqué. Mis comienzos fueron tranquilos, a los 14 años debuté como amateur y mi ídolo fue siempre, y lo seguirá siendo, Lucas Martín Matthysse, con quien compartí muchas horas de entrenamiento y de compartir momentos en el gimnasio. Mi carrera como amateur incluyó casi cincuenta peleas, ganando la mayoría".

Sobre su entrenador, Luis Barrera, "La maquinita" destacó que "Con ´Cuty´, estoy desde los 11 años. Él me entrena desde que empecé, me brindó todo y es como un padre para mí. Lo nuestro va más allá de la relación pupilo-entrenador, porque el me quiere como un hijo y yo lo quiero como a un padre, así que siempre voy a estar con él. Soy de palabra y así será".

Sus mejores actuaciones

En cuanto a sus mejores actuaciones como profesional, en su ascendente carrera como rentado, Andrés "Maquinita" Sosa manifestó:

"Las peleas en las que me sentí más cómodo, más seguro, fueron esta última, porque llegúe muy bien entrenado, en peso y con gran confianza, y la otra anterior, que también gané por nocaut (a Alfredo Hugo Petkus). A pesar de que regalé dos kilos, una diferencia importante arriba del ring, me sentí muy bien en la velada de Trenque Lauquen. Siempre quise probar en una categoría superior, así que me sentí cómodo y veo que puedo combatir en las dos categorías".

Tras expresar, en cuanto al poder de sus manos, de los golpes que vienen permitiéndole ganar antes del límite, el fanaticvo hincha del Club Atlético Villa Belgrano, expresó que "El nocaut viene solo, no voy a buscarlo con desesperación. Nosotros trabajamos bien en el gimnasio, con mi entrenador y los otros chicos, le ponemos muchas ganas y sale lo que tiene que salir, como en esta última pelea que hice", nuestro entrevistado se refirió a lo que se viene, a lo que espera de su futuro como boxeador profesional, que quiere seguir avanzando:

"Se vienen muchas cosas buenas para mí, según me prometió mi promotor. Rivales de nivel, porque yo quiero medirme con los mejores y estar en el ring contra los mejores, porque para eso me entreno a full. Mi futuro está en manos de mi promotor (Mario Arano), así que iremos haciendo las cosas bien, lentamente, de a poco y sin apresuramientos".

Como corolario, y en cuanto a su equipo de trabajo, Sosa detalló:

"Ariel Castillo trabaja en la parte física, se encarga de mi dieta, está muy pendiente de mí, así que le agradezco a él. También estoy muy agradecido a Luis ´Cuty´ Barrera, a Juan Manuel Bonanni, quienes son parte de mi equipo de entrenamiento, y a todos mis compañeros de gimnasio, ya que tenemos un muy lindo grupo", cerró el invicto juninense.

Gran promedio de definiciones categóricas

El pugilista juninense Andrés Héctor Sosa, de 22 años (cumple 23 el jueves 11 del corriente) y con récord de cinco peleas, todas ganadas, cuatro antes de lo pactado desde su ingreso al profesionalismo, viene de ganar expeditivamente en la velada que se concretó en el Polideportivo "Poroto Abásolo" de Trenque Lauquen, el pasado sábado 29 de septiembre.

"La maquinita" Sosa (pesó 55,300 kilos), noqueó en el primer asalto, con precisos golpes a la zona hepática que mandaron a su rival dos veces a la lona, a "El loquillo" Jonatan Pinto Montiel (57,300), de 23 años oriundo de General San Martín, en el Gran Buenos Aires.

Recordemos que el dirigido por "Cuty" Barrera debutó en el plano profesional venciendo por puntos a Alexis Maximiliano Sicilia, el 1º de septiembre de 2017 en el Polideportivo General Paz de Córdoba; y luego noqueó a Alejandro Leonel Gutiérrez, el 22 de noviembre pasado en el Club Atlético y Biblioteca River Plate de Bell Ville, Provincia de Córdoba.

También cayeron antes del límite por la potencia de los golpes del invicto de nuestra ciudad, Gonzalo Garay, el 24 de febrero de este año en la velada concretada en el Monaco Hotel & Resort de Villa Carlos Paz (Córdoba); y el 19 de mayo pasado en el Club Everton de Coronel Moldes, también noqueó Andrés al experimentado Alfredo Hugo Petkus.