Brian Castaño enfrentará al cubano Erislandy Lara

El único campeón mundial del boxeo argentino tiene oponente confirmado. Y no se trata de un rival más. El bonaerense Brian Castaño (18 peleas, todas ganadas, 12 por nocaut, récord que incluye sus tres victorias en la WSB), titular AMB superwélter, peleará nada menos que contra el cubano Erislandy Lara (tres derrotas, dos empates y 25 éxitos, 14 por nocaut), ex campeón ecuménico y dueño de una brillante carrera rentada y amateur, en fecha a confirmarse.

Aunque aún no se fijó un día exacto para la esperada contienda, se está negociando para que suceda antes de fin de año.

Pese a que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ordenó que Lara choque frente al estadounidense Julián Williams -para que el ganador se las vea con el norteamericano Jermell Charlo-, la Asociación Mundial de Boxeo le concedió el 25 de septiembre a Castaño un permiso especial.

Será para defender su título ante Lara, el actual tercero del ranking, y quien en abril perdió ajustadamente en las tarjetas su título de supercampeón, a manos de Jarret Hurd.