Lewcowicz: “La pelea de ´Maravilla´ Martínez y Chávez Junior puede terminar en tragedia"

Durante la emisión del programa "La Sal del Boxeo", Daniel Santibañez tuvo una reveladora comunicación con el uruguayo Sampson Lewcowicz, ex manager del argentino Sergio “Maravilla” Martínez.

Sampson dio su opinión sobre la pelea entre el quilmeño y el mexicano Julio César Chávez Junior y rememoró sus comienzos con el boxeador de nuestro país, al expresar:

”Sergio me dio ocho años de su vida. Cuando lo conocí le pedí tres años para transformarlo en campeón y él me contestó que me daba su carrera. Los dos ganamos millones. Tuvimos una relación muy cercana, es mi ídolo“.

El ex manager de "Maravilla" revela: “Después de la pelea de Coto, fui a ver a Sergio a su casa en España y me pidió volver a pelear. Como buen amigo le sugerí que se retirara, tenía las rodillas destrozadas. Vi lo que sufrió después de la pelea con Chávez Junior. Él me consultó sobre la revancha y yo me negué. No puedo ser cómplice en una pelea que no los encuentra en igual condición“.

Lewcowicz afirmó luego: ”En una pelea de súper mediano, que ´Maravilla´ no es, le marqué que iba a estar más lento. Hace cuatro años que está inactivo y estará frente a un boxeador que siguió peleando y que está caminando en peso pesado (100 kilos). Si llegan al peso, de todas maneras Sergio estaría 15 kilos menos. Un golpe de Chávez Junior le haría una gran daño“.

Lamentablemente Sergio le anticipó que con él o sin su ayuda estaba convencido de luchar. Sampson vaticinó que esa pelea tendrá un saldo trágico por las diferencias apuntadas.

Además, aseguró: “Cada vez que los boxeadores se suben al ring, exponen sus vidas. Fui testigo de una pelea despareja, fue con Leavander Johnson en New Jersey. Al término de la derrota el boxeador me pidió la revancha y en el vestuario mientras le explicaba que no era posible, se murió en mis brazos. Nunca ayudaría a que Sergio tenga ese final, lo quiero mucho.”

Con respecto a la pelea entre Sergio "Maravilla" Martínez y Julio César Chávez Junior , el periodista Edgardo Rosani Morresi, desde Kiev ,informó que casi está cerrado el contrato.

Controversia por cinturones

Además, el promotor Sampson Lewcowicz trabajó con Elías Araujo y Javier Clavero y analizó el conflicto por la pelea que Javier no quiere hacer y la no devolución de los cinturones que le prestó su contrincante. Al respectó aclaro: “Los promotores tenemos la obligación de comprar los cinturones a los boxeadores. Tengo los de Clavero, que iba a entregárselos el día de la tercera pelea. Así él devolvía los que se apropió pero estoy seguro que si él estuviera trabajando con su promotor de siempre esto no habría pasado. San Miguel lo cuidó por 12 años, no sé porque razón de desvinculó pero hoy está mal acompañado“.

Luego, agregó Sampson: ”En Argentina, hay muchos promotores celosos que terminan siendo envidiosos. Acá en Estados Unidos se trabaja diferente, salvo Don King que es muy difícil, con el resto no hay problemas“.

El manager anticipó además que ”El 19 de octubre voy a poner peleas con boxeadores nuevos a 4 rounds para impulsar el deporte. Hay que trabajar desde abajo y finalmente contó:

”Con muchos conocidos coincidimos en sacar a HBO de nuestro paquete porque no pasa más boxeo. Sin duda seguirá siendo una gran cadena pero para los amantes del deporte ya no es una opción. Hay otras posibilidades con ESPN o DAZN que hoy mostró una interesante pelea de peso super mediano en Arabia Saudita. Con esta plataforma por 10 dólares podés ver boxeo en la tv o en la computadora. También está Showtime, con ellos trabajo muy bien . Así pude concretar la pelea de ´La Joya´ Barrionuevo. Volverá por su revancha y ahí sabremos si el combate pasado fue una mala noche o si Barrionuevo es solo un astro nacional“, cerró el uruguayo Sampson Lewcowicz.