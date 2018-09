Peleadores de Junín se alistan para el mundial de noviembre

Como informó Democracia, luego de realizarse las eliminatorias y de cara al mundial 2018 que se desarrollará desde el lunes 5 al sábado 10 de noviembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se definió que serán tres los representantes de Junín que formarán parte del seleccionado de la Federación Argentina de Kick Boxing, y al respecto, el director del Instituto Federal de Artes Marciales con sede en nuestra ciudad, el maestro Gustavo Bruno, expresó: “Estamos muy contentos porque el mundial es un evento muy grande, de mucho nivel y reconocimiento. La sensación es que logramos más de lo que esperábamos porque pudimos clasificar a ocho alumnos a la final de las eliminatorias, de los cuales tres quedaron para conformar la Selección Argentina”, manifestó el titular del IFAM.

Además, Bruno agradeció la ayuda brindada por parte del Gobierno de Junín: “Hicimos muchísimos kilómetros para las eliminatorias y en eso tuvo mucho que ver el apoyo que nos brindaron. Es algo muy importante porque sabés que tenés la espalda cubierta, te permite demostrar el talento en otros lugares y llevar con orgullo la bandera del Municipio”.

Pueyo: "Fruto del trabajo conjunto"

El subsecretario de Deportes y Educación de la Municipalidad de Junín, Daniel Pueyo, visitó al equipo de kick boxing para felicitarlos por el desempeño en las eliminatorias. Lo hizo acompañado por la concejal de Cambiemos, Nora Mahuad, y por la coordinadora del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Yamila Alonso.

Pueyo expresó durante la visita, que “Desde el Municipio queremos felicitarlos porque no solo van a representar a la ciudad, sino que a todo el país y eso nos pone muy contentos. Esto es fruto del trabajo conjunto, porque desde la gestión que encabeza el intendente municipal Pablo Petrecca, hemos decidido apoyar y acompañar a aquellos deportes que no son convencionales, que no salen todos los días en los diarios o en la televisión”, expresó el titular de Deportes y Educación comunal.