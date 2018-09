Amplia velada pugilística en el Club Rivadavia

Habrá de realizarse esta noche desde las 21.30 horas una amplia velada pugilística animada por promesas amateurs, con entradas populares, a un valor de 100 pesos y destinándose lo recaudado a la construcción del piso para un ring.

Se contará con la participación de peleadores de nuestro medio y el programa deportivo se desarrollará en instalaciones del Club Atlético Rivadavia de Junín, en otra programación del ciclo "Nocaut a las drogas", organizada por Norberto "Canilla" García y fiscalizada por la Comisión Municipal de este deporte, que encabeza Oscar Farías.

La batalla de fondo pondrá frente a frente y a cuatro rounds, al ascendente valor local, Ariel "Jaguar" Verggini, quien viene de vencer el viernes 31 de agosto pasado en el Club Ciclista Juninense a Richard Mores (de Salto Argentino) y a Daniel "Topadora" Pitán, quien llegará desde San Nicolás de los Arroyos, estando en juego el título de la Asociación de Managers y Boxeadores Argentinos Profesional y Amateur (Ambapa).

Entre las contiendas ya confirmadas están las que librarán a tres asaltos los juninenses Juan Ignacio Farías (viene de empatar el viernes 31/8 en nuesta ciudad, ante Diego Hernández, de Lincoln) frente a "El zurdo" Rojas; Julián Boccardo ante Andrés Alfonso; Cristan Morales contra Cristian "Chino" Castillo; y Luana Quiroga vs. Marina Ibáñez (a quien entrena Luis "Cuty" Barrera), en cuatro pleitos entre locales que prometen ser de toma y daca.

Por su parte, Esteban "Noqueador" Pleininger chocará con el ameghinense Enzo Herrera, de la Escuela "Polo Box" que dirige el pugilista profesional Mauricio "Polo" Caceda.

Otro duelo esperado será "El Huracán" Olesas ante Fabricio "Toto" Patrón y, además, antes rivales aún por confirmarse, van a subir el ring en la sede de la entidad albiceleste los locales Sergio Rocha, Juan Andrés Burgos, el "Cholo" Vargas y Sergio Cisneros, estando prevista también una exhibición entre el actual boxeador rentado local, Néstor "Tito" Pomponio Abdallah y el propio "Canilla" García, ex púgil profesional, quien debutó en el Luna Park, en 1973, empatando con Juan Domingo Faustino Suárez, y en total ganó dos peleas, ambas por nocaut y perdió cuatro en el terreno pago.



En General Pinto

También esta noche, en el gimnasio del Club Atlético Pintense, habrá de realizarse una velada de pugilismo aficionado, organizada por el pintense radicado en Junín, Leopoldo "Polo" Rodríguez, y por el juninense Roberto Amadei.

En la batalla de fondo, la pintense Tatiana "La Gauchita" Pacheco enfrentará a Lucrecia Vargas, de Santa Rosa (La Pampa), en pleito pactado en un peso máximo de 50 kilos.

Por su parte, el rojense Ronan Sánchez, en peso welter (64 kilos) va a medirse con otro pampeano de Santa Rosa, José Arnú, en tanto que el pintense Walter "Junior" Videla confrontará en divisional súper ligeros (60 kilos) frente a Axel Maldonado, también de la ciudad capital de La Pampa.

Previamente, Leonardo "Ninito" Cabrera (General Pinto) tendrá como rival, en 60 kilos, a Nahuel Naab (Santa Rosa) y en la misma categoría, Jonathan Sánchez (de Rojas) chocará con Jesús Rodríguez, de Chivilcoy.

Abriendo la programación subirán al cuadrilátero el pintense Ever Araujo y Franco Zacagnino, de Florentino Ameghino, en pelea pactada en la categoría súper welter, al igual que las enteriores a tres rounds de 3 x 1.





En concordia

La campeona mundial supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), la invicta entrerriana Débora “La Gurisa” Dionicius, se enfrentará a la monarca sudamericana gallo, la bonaerense Jorgelina “Jota” Guanini, intentando defender por decimotercera ocasión su corona, en el combate estelar de la velada que se desarrollará hoy en el Club Atlético Ferrocarril, de Concordia (Entre Ríos), porgrama que será transmitido en vivo a través de TyC Sports a partir de la hora 22.

La local ha realizado 28 peleas, todas ganadas, seis por nocaut, previamente fue monarca sudamericana, y buscará defender por decimotercera ocasión el cetro ecuménico ante una poco experimentada desafiante, ya que Guanini libró solo 10 peleas, con un revés, un empate y ocho victorias.

Más allá del duelo estelar, una atractiva programación se prepara para completar la cartelera, En el otro combate titular de la noche, el ex campeón latino santacruceño Adrián “Chucky” Verón (21 triunfos, 13 por nocaut, y tres derrotas) se enfrentará al rionegrino Luis “Púa” Tejerina (seis derrotas, tres empates y 16 éxitos, diez antes de lo pactado), estando en disputa del título sudamericano superwelter, que se encuentra vacante.

Además, formarán parte del evento créditos locales y figuras en ascenso. Entre otros, se anuncian las actuaciones de concordienses como el welter Jonathan “Tin Tin” Ruiz (2-1, 2 KOs), la ligero Yanina Lezcano (2-0), y el debutante superligero Jorge “Picante” Bermúdez, frente a competitivos rivales y la velada se complementará con un nutrido número de combates amateurs con los mejores créditos de la zona, transmitidos en vivo a través de TyC Sports Play (www.tycsportsplay.com) a partir de las 20.

"Día del boxeador"

Como ocurre anualmente, hoy 14 de septiembre se conmemorará en nuestro país del "Día del boxeador", fecha fijada en recordación al 14 de septiembre de 1923, cuando en el estadio "Polo Grounds" de la ciudad de Nueva York tuvo lugar el encuentro boxístico entre el campeón mundial de los pesos pesados Jack Dempsey, "El Asesino de Manassa" y el retador argentino, el juninense Luis Angel Firpo, apodado "El toro salvaje de las pampas" .

Ese día de hace 95 años, luego de un discutido y antirreglamentario primer round, en el que Dempsey permaneció fuera de combate durante 17 segundos, Firpo cayó noqueado ante la indudable superioridad pugilística de su rival.

Por ello, el origen de la celebración del "Día del boxeador" en nuestro país se remonta a aquella épica pelea, que logró conseguir la legalización de este deporte en la Argentina.