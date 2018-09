Francisco Olguín combatirá en Uruguay

El destacado pugilista aficionado de Junín, Francisco "La cobra" Olguín, viajará el sábado 15 en servicio de "Buquebús" rumbo a Uruguay, para combatir allí el domingo, en un festival internacional a iniciarse a la hora 16, en el Campus de la ciudad de Maldonado.

Van a enfrentarse allí pugilistas campeones del país hermano y de la Argentina, representando a la Liga Bonaerense de Boxeo Amateur, entre ellos el exponente de nuestra ciudad, que dirige José "Cordobés" Guevara.

La programación confirmada es la siguiente:

Exhibiciones entre uruguayos: Paula Rocha (La Roca) vs. Caro Alvarenga (One Team); Guillermo Soca (La Roca) vs. Robert Suárez (Guerreros); y Aston Rodríguez (Cib) vs. Cristian Ramírez (Defensores).

Combates preliminares:

Yeni Silva (Castro) vs. Antonella Rodríguez (Cib), en 57 kilos.

Kevin Araujo (La Roca) vs. Juan Rodríguez (Guerreros), 56 kg.

Camilo Calero (Defensores) vs. Marcos Laviano (Guerreros), 69 kg.

Nahuel Acosta (Guerreros) vs. Danilo Díaz (Castro), 64 kg.

Cristian Amarillo (La Roca) vs. Lucas Wilkinson (Guerreros), 64 kg.

Matías Ibáñez (Carmelo) vs. Nicolás Cabrera (CDC), 69 kg

Axel Gheri (Guerreros) vs. Mauro Villar (Defensores), 75 kg.

Renzo Aranda (Defensores) vs. Juan Cardozo (La Roca), 75 kg.

Diego Chamul (Carmelo) vs. Rafael Beredo (Guerreros), 81 kg.

Nicolás González (Castro) vs. Jonathan Larrosa (Defensores), 81 kg.

Alexander Domínguez (La Roca) vs. Matías Olivera (Guerreros), 69 kg.

Matías González (Guerreros) vs. Mateo Cardozo (Castro), 69 kg.

Ronny Sosa (La Roca) vs. Nando Mirandete (Defensores), 69 kg.

Andy Silva (One Team) vs. Pablo Inberno (Carmelo), 81 kilos.

Combates internacionales:

Leonardo Carsín (CIB) vs. Francisco Olguín (Junín-Argentina), 60 kilos

Sofía Caceres (Castro Veloz) vs. Martina Batista (Argentina), menores.

Anthony Aranda (One Team) vs. Leonel Galindo (Argentina), en 69 kilos

Víctor Rodríguez (One Team) vs. Alan Ruíz (Argentina), en 69 kilos.



Lomachenko-pedraza combatirían en nueva York el 8 de diciembre

El plan original era tener una pelea de unificación liviana entre Vasyl Lomachenko y José Pedraza el 1º de diciembre en el Foro en Inglewood, California.

Ahora, podría retroceder una semana y llegar a la costa este.

"Eso va a cambiar, ahora está programado para el 1 de diciembre. Sin embargo, es muy posible que las razones de ESPN se hayan trasladado al 8 de diciembre en Nueva York", explicó Bob Arum, jefe de Top Rank, a BoxingScene. ESPN desea un show lo más fuerte posible para seguir su transmisión de Presentación del Trofeo Heisman.

Arum dejó en claro que tendrán shows de ESPN el 1 y el 8 de diciembre.

Lomachenko (11 ganadas, con 9 nocáuts, y una derrota) estuvo en acción en mayo, cuando detuvo a Jorge Linares para capturar el título de peso ligero de la AMB. El triunfo hizo que Lomachenko fuera campeón mundial de tres divisiones luego de capturar títulos en peso pluma y súper pluma.

El mes pasado, Pedraza (un revés y 25 triunfos, con 12 antes del límite) se convirtió en un campeón de dos divisiones cuando derrotó a Ray Beltrán, con una caída en los rounds de campeonato para asegurar la decisión unánime de doce asaltos. Mikey García tiene los otros dos títulos mundiales en 135 libras, bajo el CMB y la FIB.

El veterano promotor también mencionó que la pelea del 3 de noviembre entre el campeón del WBC de las 130 libras, Miguel Berchelt, y Miguel Román se realizará en El Paso, Texas, en el Don Haskins Center.