César Barrionuevo fue una sombra y el cubano Ugás le ganó ampliamente

Hay peleas en las que un boxeador es mejor que el otro. Y hay combates en los que uno es excesivamente superior a su rival, y entonces casi que no hay pelea. Esto último ocurrió el sábado con Miguel Barrionuevo (66,224 kilos) y Yordenis Ugás (66,564), el cubano que superó en todos los campos al catamarqueño y lo venció en decisión unánime -120 a 108, 120 a 108 y 119 a 109- luego de 12 rounds, en el Barclays Center de Brooklyn.

“La Joya” (con cuatro derrotas, dos empates, una sin decisión y 34 peleas ganadas, 24 por nocaut) no pudo acertar ni uno de sus siempre sólidos envíos, y esos golpes que en Argentina le daban victorias, anoche estuvieron ausentes. Ugás (23 éxitos, 11 por fuera de combate y tres derrotas) salió a buscar la victoria desde el primer momento y a “faltarle el respeto” a la pegada del catamarqueño: tomando el centro del ring, el isleño propuso un duelo intenso, y ahí pegó al cuerpo y al rostro, en la mediana y corta distancia. Curiosamente, el exmedallista de bronce en Beijing 2008 no se apoyó en su mejor línea técnica y alcance de brazos para boxear desde afuera; por el contrario, se pegó al argentino y le ganó todas las vueltas intercambiando golpes.

De esta manera, Ugás -campeón mundial amateur, y ex vencedor del bonaerense Luis Rueda en el Panamericano de Río 2007- se quedó con la eliminatoria al título wélter del CMB, que ya en la madrugada de ayer ganó el estadounidense Shawn Porter, en un duelo cerrado ante su compatriota Danny García, uno de los vencedores de Lucas Martín Matthysse.

El triunfo de Porter

Shawn Porter derrotó a “Swif” García en decisión unánime por puntos y se alzó con el título vacante del Consejo Mundial de Boxeo. El puntaje del juez Don Ackerman fue de 116-112 en favor de Porter, mientras que los puntajes de Julie Lederman y Eric Marlinski fueron de 115-113.

Porter tuvo el título welter de la Federación Internacional de Boxeo de diciembre de 2013 a agosto de 2014. García cayó a 34 triunfos y dos derrotas.

Antes de la conferencia de prensa del jueves por la tarde, Porter había dicho que él planeaba moverse en el cuadrilátero para hacer que García se abriera, aunque reconoció que tenía que tener cuidado de no terminar contra las cuerdas y no permitir que García se le acercara y tratara de agarrarlo.

Él resultó ser profético, porque casi desde el inicio el plan de ataque de García era neutralizar el movimiento de Porter acercándose y tratando de agarrarlo. Y ambos prácticamente parecieron peleadores de lucha libre durante la mayor parte de los primeros seis asaltos.

La pelea recién comenzó a fluir a partir del séptimo. El asalto comenzó con el árbitro Steve Willis pidiendo un receso luego de que Porter y García se dieron un cabezazo a los 29 segundos, después ambos intercambiaron golpes durante los 2:31 minutos restantes.

Porter, el atacante, y García, el contraatacante, libraron una pelea agresiva. Y así continuaron durante el resto de la pelea, aunque García comenzó a acercarse y tratar de agarrar a Porter en el décimo asalto.

Y casi logra bajarle el ritmo a Porter. García conectó un porcentaje más alto de puñetazos (36 a 24) y de puñetazos fuertes (46 a 25), pero Porter lanzó más puñetazos (742-472) y más puñetazos fuertes (544-304).

Como resultado, Porter ahora tiene el título que Keith Thurman dejó vacante.