Hoy, los hermanos Farías quieren vivir su gran noche

En una velada que marcará historia, esta noche los cuatro hermanos Farías protagonizarán gran parte de la programación que se llevará a cabo en el "Coliseo del Boulevard" del Club Ciclista Juninense, bajo la organización del Sindicato de Camioneros que lidera Pablo Moyano, la fiscalización de la Comisión Municipal de box y televisación en directo por la señal de TyC Sports (desde la hora 22 por la pantalla chica).

El juninense Pablo Oscar Natalio "Pokemón" Farías (dio 87,500 kilos en el pesaje realizado ayer) tendrá frente a sí a un reconocido oponente, en la programación que ha sido rotulada como “Doble fondo, doble gloria”.

El pugilista local, actual campeón argentino crucero, enfrentará al puntano Marcos Antonio “El Flaco” Aumada, estando en disputa del título latino crucero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), que se encuentra vacante, en el combate estelar de la velada que se desarrollará en el estadio ubicado en avenida San Martín 570.

Estrenando su reinado en casa, Farías (tres derrotas y 30 victorias, con 17 nocauts), ex campeón latino supermediano CMB, de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y latino crucero OMB, llegó el pasado 25 de mayo de destronar al santafesino José Ulrich del cetro nacional, buscará una nueva corona.

Enfrente tendrá a Aumada (6 reveses y 18 éxitos, 13 por fuera de combate), actual Nº 6 del ranking argentino crucero, quien ayer pesó 87 kilos.

"El flaco" fue desafiante en peleas en las que estuvieron en juego los cinturones nacional y latino y tras su incursión internacional, el pasado 21 de julio noqueó técnicamente al porteño William Céspedes en el tercer asalto en Olivos (Gran Buenos Aires), y está listo para consagrarse.

En su última presentación, Aumada viene de destruir a William Céspedes y está listo para conquistar la corona frente a Pablo Farías, en pelea que promete ser de toma y daca y con el nocaut rondando en cada cruce.

Por otra parte, en el principal combate complementario, el invicto juninense Fernando “Manzana” Farías (pesó 69 kilos y su récord es diez peleas, todas ganadas, cuatro por nocaut), se medirá en pelea de la divisional súper welter y a seis rounds, contra el dominicano radicado en Munro (Buenos Aires), Félix Fernando Vargas Peralta, de 23 años y quien dio en la báscula 69,900.

El de República Dominicana, apodado "Jay Jay", tiene un palmarés profesional de 7 peleas ganadas (dos por nocaut), tres reveses (uno de ellos antes de lo pactado) y una batalla sin decisión, la última que disputó frente a Luis Alberto Verta, el 19 de mayo pasado en Olivos.

Además, en otra de las atracciones de la noche de los hermanos del barrio juninense "Almirante Brown", en batalla encuadrada en la división superwelter, el otro invicto local Marcelo “Tecla” Farías (ganó sus ocho peleas y en la víspera dio en la balanza 69,100 kilos), actual Nº 10 del ranking argentino superwelter, chocará a seis capítulos contra el porteño Germán “El Martillo” Peralta (pesó 71 kilos), cuyo récord es de dos empates, 5 triunfos y 5 reveses.

En tanto, el ascendente amateur Juan Ignacio "Juani" Farías, hermano de los tres profesionales citados y próximo a pasar al terreno rentado, enfrentará a Diego Hernández, experimentado exponente de la ciudad de Lincoln.

Benítez-córdoba, esperado duelo

En el otro combate profesional de la "Noche de los Farías", el bonaerense doble campeón latino, Germán “El Correntino” Benítez (27 años, dos derrotas, una pelea sin decisión y 20 triunfos, 9 por fuera de combate), se enfrentará a su coterráneo Daniel “Zorrito” Córdoba (tres caídas, una batalla sin decisión y 9 victorias, 2 por KO), en contienda en la cual estará en disputa el título latino ligero de la Organización Mundial de Boxeo, actualmente vacante.

Benítez, es ex campeón latino ligero y superligero OMB y actualmente es Nº 15 del ranking mundial ligero OMB y Nº 2 argentino superligero, mientras que Córdoba, nacido en Tres Arroyos hace 23 años, con 9 peleas ganadas (dos por nocaut) y tres perdidas, una antes del límite.

Duelos entre aficionados

La velada se complementará con un nutrido número de combates amateurs con los mejores créditos de la zona, en la temporada regreso del ciclo Boxeo de Primera Promocional, que será transmitido en vivo a través de TyC Sports Play (www.tycsportsplay.com) a partir de las 20, desde Ciclista.

Las peleas entre aficionados que completarán la amplia programación, serán estas:

Cristian Morales (Junín) vs. Ezequiel Moore (Salto).

Juan Burgos (Junín) vs. Enzo Guerrero (Ameghino)

Ariel Verggini (Junín) vs. Richard Moore (Salto).

Agustín Burgos (Junín) vs. Guzman Roberto (Ameghino).

Cristian Castillo (Junín) vs. Rodrigo Villanueva (Buenos Aires)

Aldana Pons vs. Nahir Mosquera, ambas de Buenos Aires.