El “Chino” Maidana presentó oficialmente su promotora

"El Chino" Marcos René Maidana (cinco derrotas y 35 peleas ganadas, 31 antes del límite), tres veces campeón mundial en dos divisiones, presentó formalmente su nueva promotora “31KO Sudamerican Boxing”.

En el acto, el ex pugilista santafecino explicó detalles del nuevo proyecto -que lo tendrá como la cara visible- y a lo que ahora aspira en su nueva faceta como promotor de boxeo.

“Tenemos pensado hacer mucho ruido, de que todo salga bien y llevar a lo mas alto al boxeo, lo mas importante es que los boxeadores estén bien. Lo que el Boxeo Argentino necesita es buena gente y yo me considero buena gente. Necesitamos estar unidos para poder triunfar. Vamos a pasar buen boxeo en una pantalla de TV abierta para que todo salga fantástico. Hay que hacer buenas peleas, tratar bien a los boxeadores y que la gente vea un gran espectáculo. Va a ser un éxito”, aseguró Maidana a la prensa.

“Queremos reunir a toda la gente del boxeo, ser una familia y ayudarnos entre todos. Es lo que necesitan los boxeadores, estar unidos si no, no llegaremos a nada. Tenemos gente que ya se ofrecieron para estar con nosotros y se van a sumar mas”.

“Todos los boxeadores son bienvenidos, queremos ayudar a todos, ofrecerles peleas estén bien o mal, también en el boxeo femenino. Vamos a revivir el boxeo, con o sin palos en la rueda, vamos a salir adelante. Invitamos a todos a sumarse para ayudar al boxeo”, finalizó el ídolo de la localidad santafesina de Margarita.