Buena velada habrá hoy en Sampacho

Esta noche, con televisación de TyC Sports, a las 23 horas, pelearán el cordobés Matías Romero (invicto con 18 triunfos, siete antes del límite) y el catamarqueño Javier Herrera (15-1, 8 KO), por los títulos ligero argentino y latino FIB, en el Club Atlético Sampacho, Córdoba.

Además, el cordobés Darío Balmaceda (16-17-2, 11 KO) vs. el santafesino radicado en la vecina ciudad de Ameghino, Mauricio "Polo" Caceda (14-16, 3 KO), a 4 rounds, en crucero; el cordobés Emanuel Quiroga (10-11-1, 1 KO) vs. el mendocino Jonathan Arena (5-3-1, 2 KO), a 4 rounds, en superligero.

En tanto, en esperada pelea, el cordobés radicado en Pergamino, Julián Aristule (32-9, 16 KO) vs. el jujeño Elías Gaspar (12-3-2, 3 KO), a 10 rounds, en supergallo, dando inicio a un certamen entre seis de los mejores de esa categoría (hasta 55,388 kilos) de nuestro país.

Abrirán estos peleadores el torneo argentino de los supergallos que propone "Sampson Boxing" en la Argentina, y que tendrá su primer cruce hoy, en Sampacho.

Aristule, sexto del ranking supergallo, y el jujeño Gaspar, tercero en la clasificación nacional, darán la campanada inicial de ese campeonato de supergallos, en pelea pactada a 10 rounds, distancia en que se harán todos los combates del certamen.

El ganador de esta pelea se las verá en segunda ronda contra el bonaerense Román Reynoso (21-2-2, con 10 nocauts), segundo en el escalafón argentino pluma, el 5 de octubre, en Córdoba.

El segundo cruce será entre el puntano Claudio Echegaray (21-1-1, 10 KO), quien está cuarto en el ranking, y el mendocino Javier Chacón (25-4-1, 7 KO), que ocupa la séptima posición, el 25 de agosto, en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

El vencedor de este duelo se cruzará en la siguiente etapa frente al zarateño Emanuel Cusolito (27-2, 21 KO), primero del ranking, el 20 de octubre, también en la FAB, en velada que contará además con la tercera edición de Javier Clavero-Elías Araujo.

Los ganadores del 5 y el 20 de octubre, protagonizarán la gran final a principios de 2019. El vencedor del torneo realizará un combate internacional que le otorgará una distinguida clasificación mundialista en alguno de los cuatro organismos más prestigiosos del mundo: AMB, CMB, OMB o FIB.

En Estados Unidos

Hoy, por la señal de Fox Sports, 23 horas, en velada internacional, la mexicana Mariana “la Barby” Juárez (49-9-4, 18 KO) vs. la japonesa Terumi Nuki (10-3, 7 KO) , por el título gallo del CMB de la primera; la azteca Jackie Nava (33-4-3, 14 KO) vs. la venezolana Alys Sánchez (15-4-1, 4 KO). Pelearán en la Arena Ciudad de México de Azcapotzalco, Ciudad de México.

