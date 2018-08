Matthysse se retiró sin pena ni gloria

Lucas Martín Matthysse decidió poner fin a su carrera como boxeador. A los 35 años, el chubutense se retiró de la práctica deportiva sin pena ni gloria y el anuncio lo hizo a través de su cuenta de Instagram, a 17 días de su última presentación como profesional.

La reciente, dolorosa y opaca derrota frente al filipino Manny Pacquiao, en la que perdió el título welter AMB, fue su última actuación arriba de un cuadrilátero. Aquel combate que culminó en el séptimo round, tras ser noqueado en el Axiata Arena de Kuala Lumpur, generó una serie de controversias por el rendimiento del pegador nacido en Trelew.

Se presume que el púgil nacional acumuló más de un millón de dólares en ese combate, la bolsa más elevada de toda su trayectoria profesional. Previamente, había obtenido el título mundial welter de la AMB tras vencer al tailandés Tewa Kiram, tras otra derrota que sejó mucha tela por cortar ante el ucraniano Viktor Postol, que motivó su retiro de la actividad del apodado "la máquina" y el cambio total del cuerpo técnico, al que muchos le endilgaron la culpa del traspié, pero que con la caída de similares características ante Pacquiao, demostraron que el invconveniente no eran los segundos de Matthysse.

Este, además, fue campeón interino superligero de la CMB y se retira con un récord de 39 victorias (36 por nocaut) y cinco derrotas, todas en el exterior, dos por la vía rápida.

Llamado a ser uno de los nombres más destacados del pugilismo local durante la última década, la gran deuda pendiente de la "Máquina" quedará centrada en aquellas derrotas que sufrió durante las peleas más importantes como ante Zab Judah, Devon Alexander, Danny García y Viktor Postol, además de la ya mencionada contra Pacquiao.

La carta de Matthysse

La carta de despedida de Matthysse, es la siguiente:

"Gracias al boxeo mi vida cambió. Orgulloso de la carrera que pude a ser saliendo un día desde Trelew, Chubut. Gracias a ´Huinca´ Méndez por tenerme toda la paciencia, mi creador, con él empecé a los 11 y los 14, por cosas de la vida me fui a vivir a esperanza y de ahí a Rafaela, un año con Luis Artigas, entrenador haciendo algunas peleas y de ahí a Vera, Santa Fe, a la casa de otra gran familia que me dio todo. Juan Keler entrenador y después 4 años y medio a la selección argentina de box, donde fue muy duro pero bueno de recordar en mi vida. A todos los pibes que conocí y tremendos boxeadores representando a Argentina con buenos y malos resultados, pero gran experiencia en mi vida, que voy a recordar siempre. Me vine para Trelew con 21 años y formé mi familia y decidí irme nuevamente a Junín, donde pasé 11 años de mi carrera con el gran ´Cuty´ Barrera. Hoy, con 35 años, nuevamente en Trelew mi lugar en en mundo. Orgulloso de haberme mantenido 10 años en el primer nivel mundial, donde peleé con los mejores del boxeo. Lo más alto que aspiré, cumplí mi sueño de ser campeón mundial y haber vivido todo esto. Muchísimas gracias a mi familia por estar siempre, a mi vieja en especial, que pasamos muchas cosas, y la he hecho sufrir tanto, porque también tuve mi parte mala, pero siempre estuvo".

Finalmente, Lucas Matthysse expresó: "Gracias a todos los que me siguieron en mi carrera por todo su cariño que es lo más lindo de esto, el boxeo un lindo ambiente. Hoy decido colgar los guantes, se viene otra etapa en mi vida. De Trelew, Chubut, Argentina, Lucas Martín Matthysse, orgulloso de haber representado a mi provincia, a mi país, a mi barrio. me retiro del boxeo: 1-8-2018", finaliza.