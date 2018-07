Floyd Mayweather habló sobre su posible regreso al ring

Floyd Mayweather tiene 41 años y no ha peleado desde agosto de 2017, cuando derrotó a Conor McGregor por nocáut en el décimo asalto, siendo una de las peleas que más beneficios económicos produjo en su momento y en la historia del boxeo.

Manny Pacquiao se convirtió en el nuevo campeón mundial peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo el fin de semana pasado, al vencer por la vía del KO al argentino Lucas Martín Matthysse y podría haber una revancha.

Pacquiao lució en muy buena forma, activo, conectando golpes de poder en sitios precisos, buena defensa y velocidad de manos. Se puede llegar a pensar que Manny tomó un segundo aire en esta etapa de su carrera, por lo que públicamente retó a Mayweather a salir del retiro y tener su revancha.

Más recientemente, se ha rumoreado que Mayweather es un potencial participante de UFC, lo que la mayoría del fanático y conocedor del boxeo y UFC cree que es pura tontería, algo que nunca se arriesgaría a hacer.

Esto es lo que Mayweather dijo en una entrevista rápida con ESPN, cuando se le preguntó si realmente pelearía en el octágono de UFC:

“Estoy retirado en este momento. Tuve una gran carrera. No sabemos lo que depara el futuro, pero en este momento estoy retirado. No sabemos lo que deparará el futuro “. Dijo Mayweather

Esta es la respuesta habitual de Floyd. Está retirado, a menos que no lo esté. Él mantiene la puerta abierta. Manny Pacquiao quiere una revancha, y si esa pelea u otra cosa tuviera el dinero correcto, no debe sorprender en lo absoluto ver a Floyd pelear de nuevo en 2019 a la edad de 42 años. Mayweather siempre se mantiene en forma y nunca recibió castigo en su carrera por lo que en los próximos tiempos todo puede suceder.