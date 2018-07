"Si critican a Messi, a mí me van a matar", dijo Lucas Matthysse en su regreso al país

El argentino Lucas Matthysse regresó ayer al país tras haber perdido frente al filipino Manny Pacquiao y dijo que si en la Argentina se critica a Lionel Messi a él lo "van a matar".

El chubetense, que vivió durante 10 años en Junín, perdió el cinturón welter de la AMB ante una leyenda del boxeo y al aterrizar en suelo argentino se defendió ante la prensa de las críticas tras haber perdido por nocaut en el séptimo asalto.

"Dicen que vendí la pelea y un montón de boludeces, cosas sin sentido. Sé todo lo que hice, el esfuerzo. Pero no salieron las cosas", explicó al regresar de Kuala Lumpur, Malasia, donde se realizó el combate.

Matthysse, de 35 años, trazó un paralelismo con lo que le sucede a Lionel Messi en la Selección argentina, a la hora de hacer referencias a los dichos sobre su actuación.

"Así como criticamos al mejor jugador de fútbol, que es argentino, a mí me van a matar. Así somos los argentinos. Hay que aguantarse todo lo que diga la gente, pero yo estoy muy orgulloso de donde salí y llegué a lo máximo a lo que puede aspirar un boxeador argentino".

El chubutense, que todavía no decidió si seguirá combatiendo o se retirará de la actividad, se mostró "con bronca por las críticas".

"Ahora quiero descansar, estuve mucho tiempo lejos de mi casa, quiero estar con mi hija y mi familia, que son los que siempre me reciben con un abrazo", afirmó.

Matthysse, que tiene un registro de 39 victorias y cinco derrotas, está en el final de su carrera que ha sido más que buena, aunque su principal déficit fue no haber podido dar la talla ante rivales de mucho fuste como el propio Pacquiao, Viktor Postol, Devon Alexander o Danny García.

Pelea millonaria

La pelea entre Manny Pacquiao y Lucas Matthysse fue uno de los eventos pugilísticos más trascendentales del año alrededor del planeta, pero el misterio en torno a la bolsa que hubo en disputa se esparció por todos los puntos cardinales.

La organización todavía no dio a conocer la millonaria cifra que embolsarían los combatientes. ¿Quiénes son los que están detrás del armado de la velada? Una sociedad entre la empresa de Oscar de La Hoya, Golden Boy Promotions, y la compañía MP Promotions, que fue fundada por el propio Pacquiao y estará al frente de un combate internacional por primera vez.

Las únicas sumas que se conocieron extraoficialmente fueron a raíz del peligro de suspensión que corrió la pelea a comienzos del mes. Inicialmente se abonó al equipo de Matthysse una cifra cercana a los 500 mil dólares para cubrir los gastos de entrenamiento en Estados Unidos y los viajes promocionales a Malasia y Filipinas.

Sin embargo, la empresa de Pacquiao debía hacer un refuerzo de 2 millones de la moneda norteamericana en un fondo de garantía que recién fueron depositados a comienzos de julio, justo en la fecha límite. Esa situación puso en peligro la disputa del combate.

La entidad que tiene al púgil filipino como rostro principal realizó un movimiento extraordinario para alcanzar con este show deportivo una perfecta sinergia entre el espectáculo boxístico y el ingreso económico. Ellos estuvieron a cargo de todos los detalles.

Trasladó la pelea al Axiata Arena de Kuala Lumpur –capital de Malasia– como un método efectivo de financiación a cambio de exposición mundial a gran escala para ese país, algo que en el pasado ocurrió en Zaire (Ali-Foreman) y Filipinas (Ali-Frazier), por citar los dos ejemplos más conocidos.

Al mismo tiempo, la amplia diferencia horaria entre el país asiático y el sur de Estados Unidos obligó a organizar la pelea en un horario atípico –será cerca del domingo al mediodía malayo– para que se vea en el prime time del sábado en la televisión norteamericana.

Las versiones

El medio británico Bleacher Report replicó palabras de Mike Koncz, asesor de Manny, en las que aseguró que la "tremenda oferta" que recibió de Malasia para trasladar la pelea allí fue imposible de rechazar. Al mismo tiempo, especulan con que el filipino ganará con este enfrentamiento más dinero que lo obtenido en sus últimas tres o cuatro peleas.

Según el sitio filipino Entrepreneur, Pacquiao se llevó cerca de 10 millones de dólares el año pasado ante Jeff Horn en una pelea que se disputó en un estadio con capacidad para 50 mil espectadores en Australia. Previamente, había acumulado apenas 4 millones ante Jessie Vargas en 2016 y 20 millones en el combate ante Timothy Bradley Jr.

De este modo, se puede prever que la suma que se llevará el organizador del evento será ampliamente superior a los 20 millones de dólares, aunque eso no significaría que la bolsa que acumulará Matthysse sea tan abultada.

De todos modos, se puede analizar que el argentino de 35 años nacido en Trelew percibirá una suma más que interesante, teniendo en cuenta que en su última pelea contra el tailandés Tewa Kiram se llevó 210 mil dólares, según informó la Comisión de Nevada. Este contexto hace creer que el púgil nacional tendrá a bolsa más importante en su 44ª pelea como profesional.

En su edición digital, la revista Forbes advirtió que "según los informes", el deportista argentino se llevaría una cifra que rondaría los 2 millones y medio de dólares.