“Soñaba con ser campeón, pero no todo esto” le dijo Lucas Matthysse al periodista Mauro Mariani en una entrevista publicada por el Diario Olé.

En Indio, California, el boxeador que vivió durante diez años en Junín, vivió tres meses muy exigentes. La preparación para la pelea de su vida, contra la leyenda Manny Pacquiao, cumplió con las expectativas y los doble turno de lunes a sábado dejaron muy conforme al chubutense de 35 años, que el sábado 14 en Malasia defenderá por primera vez el título mundial welter AMB que consiguió en enero. Sin embargo, lo más duro que le esperaba a La Máquina eran las 20 horas de vuelo para llegar hasta Kuala Lumpur desde Estados Unidos. Antes de emprender el maratónico viaje (Lucas junto a su equipo llegarán en la tarde de hoy a suelo asiático), Matthysse habló de cara a la megapelea que está confirmada más allá de los rumores de cancelación.

“Ya hicimos toda la parte más pesada de la preparación y me siento muy bien. Di bien el peso, así que estoy más que conforme. Fueron tres meses largos, duros, con turnos por la mañana y la tarde, pero estoy contento. Todavía no me subí al avión pero ya tengo ganas de llegar, ja”, contaba quien es entrenado por su cuñado, Mario Narváez, y preparado físicamente por Federico Wittenkamp. Su sobrino Ezequiel Matthysse, el boxeador Marcelino López y Mario Arano, quien lo maneja, también fueron parte del campamento en Norteamérica.

-Estás a menos de dos semanas del combate, ¿soñabas con pelear con Pacquiao?

-Siempre esperé una pelea grande como esta. Antes lo miraba y deseaba enfrentarlo, me decía: ‘Debe estar muy bueno pelear con este loco’. Ahora se da y encima soy yo el que está defendiendo el título. Lo que soñaba cuando arranqué a boxear de manera profesional era ser campeón, no todo esto. No imaginaba hacer la carrera que tengo en Estados Unidos o haber conseguido lo que logré.

-Te costó mucho ser campeón mundial regular, ¿por qué elegiste a Pacquiao como primera defensa?

-Estuve muchos años buscando el cinturón y sé que los campeones hacen algunas defensas livianitas. Pero una pelea contra Pacquiao no se te da siempre, entonces la agarré con mucho gusto. Pelear con él para mí es algo muy grande.

-¿No considerás que es un combate muy riesgoso?

-Sí, pero todas las peleas son riesgosas. Sé que ahora voy a la casa de él. Muchos se preguntan por qué no hago una defensa más tranquila, pero esta es la oportunidad que tengo de medirlo.

-¿En qué momento de tu carrera estás?

-Yo me encuentro muy bien. Después de Postol (NdeR: perdió por nocaut en octubre de 2015 por el título súper ligero CMB) descansé unos meses y ese tiempo me hizo muy bien, lo necesitaba. Venía de muchas concentraciones y peleas duras, quería un buen descanso, volver a Trelew y estar con mi familia. Después de un año salió la pelea con Taylor (ganó en mayo de 2017), la que tuve por el título del mundo y esta. La concentración fue larga, pero la disfruté a todo momento.

-¿Cómo imaginás la pelea?

-Va a ser movida del primer round. Yo tengo dos manos fuertes y él se mueve muy bien. Quizás va a salir a boxear desde afuera, pero en cualquier momento puede venir. No es el mismo de hace unos años, pero siempre se preparó muy bien para sus peleas. Me veo bien, ganando, volviendo a mi ciudad con el cinturón. Un buen derechazo puede terminar la pelea. Pero también puedo definirlo con la izquierda, como la última.

-¿Imaginás que podés ser el último rival de la carrera de Pacquiao?

-Tal vez él analice retirarse en caso de que pierda, pero yo no. Él es un grande, pero para mí no deja de ser una pelea más. No pienso en ser el que lo va a retirar.

-¿Dónde viste las peleas del Chino Maidana contra Floyd Mayweather?

-Creo que una la vi en mi casa de Junín y la otra en Trelew. Me puso muy contento por todas las cosas que compartí con él.

-Hoy sos vos el que está ante una pelea de tal magnitud.

-Sí, Pacquiao es un grande como Mayweather. Me siento orgulloso de mí mismo, de tener este tipo de pelea.

-¿Pensás en el retiro?

-Sí, sé que cada vez me queda menos. Si yo perdía con Kiram, volver me iba a costar dos o tres años, por lo que me retiraría, había dado todo. Ahora tengo esta pelea y sigo pensando en el retiro. Llegué a lo más alto, no cualquiera logra lo que conseguí.

-¿Sabés qué vas a hacer?

-Toda mi vida la dediqué al boxeo, muchos años de gimnasio. Cuando me retire tendré que pensar en otras cosas, nuevos proyectos. Seguiré metido en el boxeo, invertiré y cuidaré lo que gané.

-¿Qué te gustaría hacer que hoy no podés?

-Yo disfruto mucho el tiempo después de pelear. Estoy con mi hija, voy a pescar, como asado, me tomo alguna cerveza, ando en moto. Cada vez que me entreno, guardo todo. Cuando me retire haré eso.

La caña y el casco tendrán que esperar. Lucas tiene cuerda y en Malasia va por la historia.