Pugilistas de Junín van a participar en diferentes veladas, en próximos días

La invicta boxeadora juninense, campeona argentina de su divisional, Anahí Débora "La Indiecita" López, formará parte de la velada a realizarse el sábado 28 de julio en el Hotel Mónaco de la ciudad de Villa Carlos Paz, Córdoba, con transmisión de Direc´Tv Sports.

En próximos días se confirmará quién será la rival de la exponente de nuestro medio, quien viene entrenando intensamente para esta presentación, en el gimnasio de la promotora que la representa, "Arano Box".

En el mismo programa, el pegador tandilense Matías "La Cobrita" Rueda (30 ganada, con 27 nocauts, y un solo revés, que fue en el exterior), buscará el título sudamericano de peso ligero ante el fuerte invicto rionegrino César Miguel Antín (17 triunfos, siete por la vía rápida).

Rueda viene de noquear en tres asaltos al sanjuanino Fabian Orosco, en abril, y ahora, luego de haber tenido los títulos argentino, sudamericano y latino de los plumas, buscará una coronación en el sudcontinental ligero, cuyo poseedor Fide Ruiz Díaz está en receso por una lesión.

Pero el invicto Antín no será un hueso fácil de roer. A los 25 años y con toda el hambre de gloria, el apodado "Gato" no sabe lo que es la derrota en 17 salidas profesionales y, además tiene el hándicap de haber militado siempre en la división ligero.

En la misma velada habrá otro título sudamericano, el de los gallos, que expone el imbatido sanjuanino Carlos "El Bebe" Sardinez (12 triunfos, 2 por nocaut, y dos empates) ante el duro bonaerense Pablo Ariel Gómez (9 ganadas, otras tantas perdidas y un draw, con un solo nocaut a favor).

El cuyano (que estuvo en la terna de "Revelación" para la Unión de Periodistas de Boxeo de Argentina el año pasado) viene agrandado por su marca invicta, pero Gómez también ya que, pese a su registro irregular, tiene cinco triunfos consecutivos.

En la misma velada, el invicto mediano de Villa María, Juan Manuel Taborda (7-0, 4 KO) estará viendo acción frente al probador bonaerense Carlos “Látigo” Rodríguez.

También participarán el local Lucas “Araña” Pereira, el ascendente welter tandilense Nelson Devesa (6-0, 3 KO), los cordobeses Stéfano “Tín” Aráoz, Sebastián Martínez, Franco Jaime y, como atracción especial amateur, la multicampeona Leonela Sánchez.

Debe destacarse además que el dos veces diploma olímpico, el bonaerense Yamil Peralta, de 26 años, anunció su vínculo con "Arano Box" y debutaría en agosto y en división crucero

El pugilista, natural de Caseros, y el promotor Mario Arano sellaron el acuerdo durante la última velada producida por la empresa en Villa Carlos Paz, donde debutó como rentado Yoel Peralta, hermano menor de Yamil.

Peralta partició dos veces de Juegos Olímpicos, representando a Argentina. Fue uno de los estandartes del pugilismo nacional, con la obtención de dos diplomas (en Londres 2012 y Río 2016). en ambas citas arribó a cuartos de final y quedó a la puerta de una medalla.

Tuvo además gran participación en competencias nacionales e internacionales, como también en la franquicia de Los Cóndores y la AIBA Pro Boxing.

Peleó siempre en los 91 kilos y su debut en el profesionalismo ortodoxo se daría en los 90,700 kgs.

"Estoy muy entusiasmado de encarar esta nueva etapa en mi carrera de la mano de Arano y del Sindicato de la Carne", dijo Peralta ante las cámaras de Direc´Tv.

Y añadió: "Me estoy poniendo a punto luego de una operación en la rodilla para llegar a mi pelea. Voy a darle batalla a todos los cruceros y quiero ser campeón mundial.

Respecto a su debut rentado señaló: "Ya conversé con Arano y me dijo que tenemos una fecha en agosto. Podría ser en Carlos Paz", cerró Yamil.



Nicolás de León peleará en Monte

El ascendente boxeador profesional Nicolás de León se presentará el viernes 13 del corrtiente mes en una velada a realizarse en la ciudad bonaerense de San Miguel del Monte.

Ahora entrenando a las órdenes del ex campeón mundial Juan Martín "Látigo" Coggi y del profesor juninense Ariel Castillo en lo físico, "Nico" de León llega "afilado" a la contienda que librará frente a Pablo Joel "Huracán" Fernández, de 28 años.

El de nuestro medio tiene un récord profesional de cinco peleas ganadas y tres perdidas, en tanto que su futuro contendor llegará con tres triunfos, un empate y nueve derrotas, tres de ellas por la vía rápida.

Francisco Olguín a Punta del Este

Bajo la organización de la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional habrán de realizarse peleas entre pugilistas del vecino país y de la Argentina, los nuestros representando a la Liga Bonaerense del deporte de los puños.

Las batallas tendrán lugar en el gimnasio "Campus" de Punta del Este el sábado 7 de julio y representando a Junín y al gimnasio de la Casa del Pueblo que comanda el cordobés José Guevara, se va a presentar el juninense Francisco "la Cobra" Olguín.

El de nuestra ciudad viene de noquear de manera rápida(primer round) y en gran demostración a Elías González, integrante de la selección argentina amateur que comanda Julio García, en batalla realizada hace pocos días en el Club Rivadavia de Junín, destacándose que Francisco espera el apoyo de sponsors y amigos para poder viajar al país hermano.

A través de gestiones del citado Guevara y del presidente de la Liga Bonaerense, Marcelo Crücce, se logró que Olguín esté presente en este torneo, organizado por el promotor uruguayo Samson Lewkowicz, titular de "Sampson Boxing", para lo cual "La cobra" viene entrenando activamente, preparándose para la velada del 7 de julio, a iniciarse a las 20 horas.

Por otra parte, está prevista la realización de una velada amateur el próximo viernes 6 de julio, organizada en el salón principal del Club Mariano Moreno por la Escuela de Boxeo "Oscar ´Ringo´ Bonavena" que encabeza Oscar Farías.