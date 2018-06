El juninense Francisco Olguín combatirá en Punta del Este

Bajo la organización de la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional habrán de realizarse peleas entre pugilistas del vecino país y de la Argentina, los nuestros representando a la Liga Bonaerense del deporte de los puños.

Las batallas tendrán lugar en el gimnasio "Campus" de Punta del Este el sábado 7 de julio y representando a Junín y al gimnasio de la Casa del Pueblo que comanda el cordobés José Guevara, se va a presentar el juninense Francisco "la Cobra" Olguín.

El de nuestra ciudad viene de noquear de manera rápida(primer round) y en gran demostración a Elías González, integrante de la selección argentina amateur que comanda Julio García, en batalla realizada hace pocos días en el Club Rivadavia de Junín, destacándose que Francisco espera el apoyo de sponsors y amigos para poder viajar al país hermano.

A través de gestiones del citado Guevara y del presidente de la Liga Bonaerense, Marcelo Crücce, se logró que Olguín esté presente en este torneo, organizado por el promotor uruguayo Samson Lewkowicz, titular de "Sampson Boxing", para lo cual "La cobra" viene entrenando activamente, preparándose para la velada del 7 de julio, a iniciarse a las 20 horas.

No lo detiene ni el mundial 2018

Si bien toda la atención se la lleva el Mundial de fútbol de Rusia 2018, el boxeo continúa con su actividad. Más allá de que las cadenas que transmiten peleas los fines de semana en la Argentina no lo hagan durante el mes que dura el torneo mundialista, las veladas tradicionales continúan su curso como si nada hubiese sucedido.

Tal es el caso de la Sociedad Belgrano de Córdoba capital, que este viernes volverá a ofrecer un espectáculo con dos peleas entre boxeadores profesionales.

En la batalla pelea de fondo, el ascendente local Ckari Cani Mansilla (9 ganadas, siete antes del límite, y una derrota), se enfrentará al bonaerense Jeremías Ulibarre (7 triunfos, uno antes de lo pactado, siete traspiés y un empate), en combate estipulado en categoría supergallo y a ocho rounds.

En la batalla de semifondo, la catamarqueña afincada en Córdoba, Nazarena Romero chocará frente a la porteña Elizabeth Britos (1-6-1), en duelo pautado en peso y a cuatro asaltos.

Complementarán la velada peleas entre púgiles aficionados de toda la Provincia serrana, en una programación que seguramente contará con buen marco de público asistente.

Una batalla que promete ser de primerísimo nivel

Los cuatro títulos mundiales de la categoría pesado podrían estar en disputa a finales de 2018. Deontay Wilder, el campeón peso completo del CMB, habría aceptado las condiciones que le impuso Anthony Joshua, el titular de la división máxima de las entidades AMB, FIB y OMB, para realizar un combate unificatorio.

Shelly Finkel, manager de Wilder (40-0, 39 KO), aseguró que ya le comunicó su conformidad a Eddie Hearn, manejador de Joshua (21 peleas ganadas, 20 antes de lo estipulado), para hacer la megapelea entre septiembre, octubre y noviembre, en Londres. Y hay más: el acuerdo contemplaría no sólo una pelea, sino también una revancha obligatoria.

Aunque la idea inicial es que se enfrenten el 15 de septiembre, puede que la fecha coincida con la revancha entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin, por lo que podrían llevar la pelea a octubre o noviembre, para no competir con el desquite entre el mexicano y el kazajo.

Más allá del acuerdo verbal, Wilder reiteró que sigue en pie su oferta de realizar la pelea en Estados Unidos. Así las cosas, aunque resta que se confirmen detalles de fecha y sede, “la” pelea de los pesos pesados sería un hecho, y el boxeo lo celebra.

Exhibición en la U.P. N°9 de La Plata

La ex campeona mundial Marcela “La Tigresa” Acuña, quien en agosto peleará por el título súpergallo, realizó una exhibición de boxeo en la Unidad 9 La Plata, que depende del Servicio Penitenciario Bonaerense, en una iniciativa que forma parte del programa de asistencia para internos jóvenes adultos.

Acompañaron a “La Tigresa” su entrenador y esposo, Ramón Chaparro, el ex titular mundial César Cuenca, el pugilista Fernando Montoya, la árbitro internacional Olga Meza y varios pugilistas amateurs.

La exhibición fue seguida por medio centenar de internos, muchos de los cuales practican boxeo en la Unidad 9. Cristian Fiz, profesor de educación física del penal, explicó que “treinta internos entrenan unas dos horas tres veces a la semana y varios de ellos tienen buen perfil para hacer carrera. Realizamos actividad física y técnica. Mucho aeróbico y luego ‘tiramos’ guantes”.

“La Tigresa” sostuvo que “el boxeo es una herramienta de integración y contención que puede canalizar la agresividad. Compartimos este tipo de exhibiciones en cárceles, escuelas, sociedades de fomento y clubes de barrio para fomentar la práctica deportiva”.

Nahuel, de 19 años, oriundo de La Plata, detenido desde hace un año, agradeció por la exhibición. “Boxeaba, tengo licencia y peleé 11 veces. Me entrenaba en el club El Cruce de Tolosa. Me dieron ganas de empezar de nuevo y así complemento lo que vengo haciendo”. El joven indicó que transita el último año de la secundaria y que trabaja en la panadería del penal.

En el sistema penitenciario de la Provincia se practica boxeo en la Unidad 2 y 38 Sierra Chica, 9 La Plata, 12 y 18 Gorina, 13 y 16 Junín, 14 General Alvear, 17 Urdampilleta, 23, 24, 31 y 32 Florencio Varela, 28 y 36 Magdalena, 40 Lomas de Zamora, y en la 46, 47 y 48 San Martín.