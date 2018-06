Castillo: "Con los deportistas hay que utilizar los recursos necesarios para potenciar su mentalidad"

El profesor Ismael Ariel Iván Castillo, de 33 años, es un amante de los deportes y lo demuestra permanentemente. "Famoso" por correr pruebas pedestres "marcha atrás", trabajando con boxeadores, automovilistas, nadadores y exponentes de otra disciplinas en la preparación física, el hijo de Edith y Ricardo Castillo siempre está dispuesrto a dar una mano a quienes le soliciten una buena puesta a punto en lo físico, especialmente a boxeadores y a atletas.

Entrevistado por "Democracia", Ariel -como todos lo llaman- comenzó expresando:

"Los deportes que siempre me rodearon fueron el fútbol, el boxeo y el atletismo (este último realizándolo en carreras de calles) y una vez recibido de profesor en educación física, empecé a relacionarme y a trabajar con diferentes deportistas. Hoy en día, los deportes en lo cuales estoy trabajando son boxeo, atletismo (para competencias de calle), natación, automovilismo (hace unos años atrás me di el gusto de trabajar con Federico Pérez, piloto del TC Pista) y a raíz de eso, tuve la posibilidad de acompañar en la actualidad a varios pilotos de Junín. También trabajo con chicos que compiten en karting, en el Top Race Junior y en Turismo Pista", expresó.

También Castillo destacó, al respecto: "Para mí el aspecto psicológico es primordial y fundamental, porque de él depende cómo llegas y estás el día de la competencia. Cada deportista tiene su historia personal. Si bien la parte que me compete a mí es la de potenciar sus capacidades físicas, también me permite trabajar en el aspecto psicológico, y con esto me refiero a motivarlo como sea, utilizando todos los recursos que crea necesario para potenciar su mentalidad".

Sobre su trabajo con conocidos boxeadores de nuestra ciudad el reporteado comentó:

"Soy un privilegiado, porque tengo la posibilidad de entrenar a una familia que mama el boxeo y lo lleva en su sangre: Fernando ´Manzana´ Farías, Marcelo ´El tecla´ Farías y a ´Juani´ Farías. Con respecto a Pablo Farías (´Pokemon´), hace varios meses que veníamos trabajando, a la mañana en el Parque Borchex y a la tarde en el gimnasio de calle Arias (gym del ´Tata´ Baldomir), mientras él está acá en Junín. Luego de su última pelea, Pablo, al martes siguiente ya estaba en Buenos Aires entrenando bajo las órdenes de su técnico, Marcelo Domínguez. Va a regresar solamente los fines de semana a visitar a su familia, porque se prepara con todo para la próxima pelea, que será en la primera semana de julio".

Con Nicolás de León estamos haciendo milagros (risas), porque él trabaja desde las 6 hasta las 16 o 17 horas, y después de su trabajo va al gym de calle Tedin de mi familia. Esto lo hace los lunes, miércoles y viernes (trabajos de boxeo), mientras que martes, jueves y sábado hace la parte física en el Parque.

Lo estamos preparando para su próxima pelea, que será a mediados de julio, redoblando la apuesta para mejorar y potenciar más su parte técnica táctica y luego, dejarlo en manos de Juan Martín ´Látigo´ Coggi, que es su entrenador.

También trabajo con Emiliano ´La cobrita´ Domínguez, con Andrés ´Maquinita´ Sosa y ´Tito´ Abdallah, todos ellos boxeadores profesionales, en su mayoría entrenados por Luis ´Cuty´ Barrera. También trabajo con varios boxeadores amateurs, en el gimnasio de Baldomir, junto a Oscar Farías", destacó.

Volviendo a la modalidad de "correr para atrás" en pruebas atléticas, Ariel dijo, sonriendo:

"fue una idea loca el correr para atrás, algo que salió de un grupo de trote que tenemos con unos amigos. Por ahora no tengo pensado volver a realizarlo, porque sé el esfuerzo y el sacrificio que hice para conseguir ese objetivo loco. Hoy en día, el boxeo me está demandando mucho tiempo, por lo tanto solo entreno cuando tengo ganas y tiempo y lo hago normalmente, corriendo hacia adelante".

"Junín siempre es referente en deportes"

Sobre cómo ve al deporte de Junín en general, Ariel Castillo señaló: "Junín siempre es referente y tiene muchos deportista que nos representan bien en las distintas disciplinas. Cada formador de las distintas disciplinas sabrá que hay que mejorar. Puedo opinar desde mi ámbito, el boxeo, y para mí hay que fomentar y estimular más los fundamentos técnicos, tácticos, fisicos (mucha coordinación y desplazamientos) y psicológicos, potenciando la confianza de cada uno en sí mismo".

A la hora de los agradecimientos, el "profe" encuestado hizo saber: "Quiero agradecer principalmente a mi hermano, Marcos Castillo, ya que si no fuera por él, que me hace el aguante y me cubre en el gimnasio y en otras actividades, no podría viajar con los chicos a sus peleas y vivenciar aprendizajes nuevos. También a mi viejo, Ricardo, quien me hizo conocer el boxeo y siempre me apoya en lo que hago; A la familia Farías, que me abrió las puertas de su casa y me permite seguir conociendo y disfrutando a cada uno de ellos como boxeadores; a Hugo Casanovas boxeador profesional juninense, ya retirado y con muchos dódigos para esta disciplina; a todos los chicos del gimnasio de calle Tedín, de boxeo, boxeo recreativo); a los de gimnasio de calle Arias (pugilistas amateurs y profesionales); a todos lo que siempre me dan una mano y son buena gente conmigo y especialmente a Luis ´Cuty´ Barrera, con quien aprendí y aprendo mucho", cerró Ariel Castillo.