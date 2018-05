Los hermanos Farías combatirán este viernes

Una amplia velada de boxeo amateur, más una pelea de fondo profesional, se realizará este viernes en el salón del Club Atlético Mariano Moreno desde las 21.30, organizada por Oscar Farías y sus colaboradores de la Escuela de Box "Oscar ´Ringo´ Bonavena".

En la pelea central y profesional, el invicto juninense Marcelo Alejandro Farías (de 25 años) buscará mejorar su récord de siete triunfos en otras tantas peleas ante el zarateño Cristian Emanuel Sánchez (29 años) cuyo palmarés es de seis triunfos, seis derrotas (dos por fuera de combate) y dos empates, en lo que será batalla revancha.

El "Tecla" Farías se impuso en Zárate al citado Sánchez el 9 de junio de 2016, en buena demostración boxística, ya que el juninense había ido de "punto" y terminó siendo "banca", trayéndose la victoria a nuestra ciudad, por lo que le dará la pedida revancha al ribereño, en contienda a seis asaltos.

En el semifondo amateur, Juan Ignacio Farías, hermano del "Tecla", del reciente coronado campeón argentino crucero, Pablo "Pokemón" Farías y de "Manzana" Farías (todos pugilistas rentados), va a combatir ante Gustavo Sosa, buscando el local un nuevo éxito.

En los complementos entre aficionados, estas serán las batallas previstas:

Ezequiel Lavín vs. Federico Nicola; Soledad Giles vs. Belén Cejas; Mariano "Martillo" López vs. Braian García; Juan Burgos ante el pintense Eber Araujo y Carlos Toledo frente a un rival que llegará desde Zárate.