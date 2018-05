“Pokemón” Farías buscará ceñirse el cinturón de campeón argentino crucero ante “El Tigre” Ulrich

El pegador santafesino “El tigre de María Juana” José Ulrich se enfrentará esta noche al ex monarca latino, el juninense Pablo Oscar Natalio Farías, intentando defender por primera ocasión su corona nacional.

Será en el combate estelar de la velada, a diez rounds, que se desarrollará en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB), sito en Castro Barros 75 de Capital Federal y que será transmitida en vivo a través de TyC Sports a partir de las 23, para la Argentina y toda América.

Tras su único traspié, Ulrich (pesó ayer 89,700 y tiene 17 ganadas, seis por nocaut, una de ellas ante el juninense Hugo Daniel Casanovas, una derrota y una sin decisión también ante el de nuestra ciudad apodado “Tormenta”) buscará defender el cetro nacional que conquistó el 25 de marzo de 2017 sobre el porteño Patricio Pitto, en fallo dividido y en este mismo ring, y tras cuatro defensas del latino CMB, resignó su invicto ante el bonaerense Ezequiel Basualdo en el tercer asalto en este mismo recinto.

Enfrente tendrá al experimentado “Pokemón” Farías (90 kilos, con récord de 29 triunfos, 17 antes de lo estipulado y tres derrotas), ex campeón latino supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y latino crucero OMB, actual Nº 1 del ranking argentino crucero, y quien tras su incursión europea y medirse a los mejores de la región, viene de dos éxitos sobre el santafesino Mauricio “Polo” Caceda, ambos en fallo unánime.

Ulrich, de 25 años, viene de refrendar el título latino sobre el cordobés Darío Balmaceda, en fallo unánime; con el villeguense Bruno Hong, al que noqueó en el primer róund; y ante el puntano Marcos Aumada en nueve asaltos, para luego dejar su condición de invicto contra el citado Basualdo, por lo cual precisa la recuperación.

El pugilista juninense, de 30 años, inició su carrera enhebrando triunfos hasta que resignó su invicto por descalificación frente al cordobés José Clavero, el 14 de enero de 2012, tras lo cual cayó ante el alemán Arthur Abraham en el quinto round en Offenburg, Alemania.

A partir de allí, sumó siete victorias seguidas, destacándose la lograda ante el misionero Javier Andino, en un asalto, y ante Balmaceda en el octavo, sumando el cetro latino supermediano FIB.

Luego cosechó dos éxitos en México, hasta que el 25 de junio de 2016 dominó al uruguayo Jorge Rodríguez Olivera en fallo unánime y obtuvo el cinto latino crucero OMB en Florencio Varela, pero luego, en la revancha, cayó sorpresivamente en el octavo round ante Darío Balmaceda, tras lo cual, previo a la batalla de mañana, venció dos veces en pocas semanas al “Polo” Caceda, por lo que está listo para volver a reinar, tras entrenar a las órdenes del ex campeón mundial, el “Gordo” Marcelo Domínguez, y con el juninense Ariel Castillo en la puesta a punto desde lo físico.

Más allá de la pelea por la corona nacional, una atractiva programación completa la cartelera. En el semifondo, el invicto bonaerense Federico “El Zurdo” Pedraza (7 triunfos y un empate) enfrentará al chaqueño Delmiro Bordón (3 éxitos y un traspié), en enfrentamiento enmarcado en categoría superpluma, a la distancia de seis asaltos.

En el principal combate complementario, en duelo de bonaerenses, Nicolás “El Elegante” Andino (de Florida, Vicente López, con tres ganadas) se medirá ante el representante de General Rodríguez, Luis “Polaquito” Barragán (3 triunfos y tres traspiés), en categoría superligero, a cuatro o rounds.

Finalmente, en otra atracción de la noche encuadrada en la división mosca, la debutante bonaerense Celeste Alaniz chocará contra la rosarina Elizabeth Sánchez (1 éxito y dos derrotas), a cuatro capítulos.

La velada se complementará con un nutrido número de combates amateurs con los mejores créditos de la zona, en la temporada regreso del ciclo Boxeo de Primera Promocional, que será transmitido en vivo a través de TyC Sports Play (www.tycsportsplay.com), a partir de las 20.30.