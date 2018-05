Anahí López expone su invicto ante Alderete

En el gimnasio del Everton Club de Coronel Moldes (Córdoba) se realizará esta noche una interesante velada de boxeo profesional, la cual contará con televisación de la señal Direc´TV Sports para las principales contiendas previstas, entre ellas la de la imbatida juninense Anahí Débora "La Indiecita" López, cuyo entrenador es el tandilense Walter Sequeira.

la rival de la exponente de nuestra ciudad será Natalia Josefina Alderete, de 35 años, oriunda de San Miguel de Tucumán y apodada "El Huracán".

Viene de perder, el 9 de febrero del corriente año en el Club Olimpia de Venado Tuerto, con la invicta Anyelén Loreley Espinosa y previamente fue vencedora por nocáut y en la localidad tucumana de El Manantial, de Agustina del Valle Aybar (quien había caído en todas sus presentaciones anteriores, seis batallas); Micaela de los Ángeles Romero, en el Club Defensores de Villa Luján, en San Miguel, y de la debutante Daniela Elizabeth Uruena, en Yerba Buena (Tucumán).

Recordemos que el récord rentado de Anahí López es de 11 ganadas (una por fuera de combate) y un empate, por lo cual es amplia favorita ante la tucumana, cuyo palmarés es de tres triunfos (uno antes del límite) y un traspié.

También van a formar parte de la velada otros dos jóvenes profesionales de Junín. Uno de ellos es el invicto Héctor Andrés "La maquinita" Sosa (22 años), cuyo récord rentado es de tres peleas, todas ganadas, dos por nocaut y quien dio ayer en la balanza un peso de 55,400.

Será rival del dirigido por Luis Dionisio "Cuty" Barrera el santafecino Alfredo Hugo "La pantera" Petkus, de 26 años, quien pesó 54,800 y con récord negativo de 3 triunfos (uno antes del límite) y 7 derrotas, una antes del límite.

Otro púgil juninense que dirige Barrera y que subirá el cuadrilátero esta noche será Cristian "Fuyi" Moris, quien tiene un récord de 3 ganadas (una por nocaut), dos traspiés (uno antes de lo estipulado) y un empate, siendo su contendor Lucas Gerónimo Adrián Araya, de 26 años, oriundo de Rawson (San Juan), con récord profesional de un triunfo y una derrota.

Peleón en la estelar

En la batalla central de la programación se presentará uno de los más potentes noqueadores que dio el boxeo argentino en los últimos años, el tandilense Matías “La Cobrita” Rueda, quien buscará una nueva definición contundente ante el sanjuanino Fabián Orosco, en tanto que en el semifondo, el ídolo local -Kevin "La Maquinita" Acevedo- (14 ganadas, cinco antes de lo pactado, una derrota y dos empates), buscará una corona latina en la división pluma.

Ex campeón argentino y sudamericano pluma y además retador mundialista, "La Cobrita" Matía Carlos Adrián Rueda, abrirá un nuevo capítulo de su vida deportiva ante Orosco, ex titular nacional de los súper gallos.

Rueda, de 30 años y un sólido récord rentado de 29 victorias (26 por nocaut) y una derrota (perdió por nocaut el 23 de julio de 2016 en el MGM de Las Vegas, Estados Unidos, ante el invicto mexicano Oscar Valdez, por la corona pluma de la Organización Mundial de Boxeo), debutará bajo la promoción de Arano Box, empresa con la cual firmó un vínculo contractual hace unas semanas.

Su estreno de nueva etapa no parece sencillo ya que enfrente estará el cuyano Orosco, de gran experiencia a su 32 años y con registro es de 27 ganadas (9 por nocaut), 7 derrotas y tres empates.

El deseo del tandilense Rueda es volver a los primeros planos del boxeo mundial, lo que podría lograr sin dudas, apoyado en su gran pegada y tras traspié ante el encumbrado mexicano Oscar Valdez, gabnó las siguientes tres peleas que disputó, ante los argentinos Guillermo Osvaldo Soloppi y Daniel Alberto Brizuela, y el brasileño Aldimar Silva.

También se destaca el atractivo cruce entre los riocuartenses Adrián "Junior" Sasso y Leandro "Gallo" Rojo, en división súper welter, y la pfresentación del invicto peso mediano de Villa María, Juan Manuel Taborda, destacándose que el ingreso al festival será gratuíto para las mujeres y los niños, que la función arrancará a las 21.30 y las puertas del estadio se abrirán a las 20.30.