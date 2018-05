Regresa al ring "La Indiecita" López

"La Indiecita" Anahí López volverá mañana al ring tras unos cinco meses de ausencia. La púgil de nuestra ciudad, actual campeona argentina de peso mosca, peleará en Carlos Paz, Córdoba, en un pleito que principalmente servirá para estar en ritmo, ya que no habrá nada en juego. Al mismo tiempo, al cierre de esta edición la rival de López aún no estaba designada.

Lo cierto es que la pelea se realizará y entre los condimentos especiales la boxeadora de nuestra ciudad estará estrenando a su nuevo entrenador, Walter Cequeira. Tanto López como Cequeira fueron entrevistados por Tomás Montul para el programa "Nocaut 8" que se emite todos los lunes, a las 22.30, por "TeleJunín".

En la charla, que se realizó en el Gimnasio de Arano Box, Cequeria, quien es oriundo de Tandil, habló de su llegada a Junín para entrenar a la "Indiecita". Al respecto, remarcó: "Mario (Arano) me contactó y me habló de la posibilidad de entrenar a Anahí. Yo la conocía desde que ella era amateur y cuando Mario me comentó me gustó la idea y acepté. Ya hace más de dos meses que me vine y por suerte venimos entrenando muy bien".

Agregó: "Anahí es la excelencia en el entrenamiento, ella no falta nunca, tiene una autoexigencia enorme y eso hace que el trabajo sea más placentero".

Sobre los resultados que se pueden llegar a ver, Cequeira dijo: "Seguramente los cambios en la forma de entrenar se van a poder ver en la pelea. Ojalá se puede ver una boxeadora mejor. Hemos trabajado en la entrada y salida, en los movimientos de piernas, sabiendo que ella tiene un contraataque natural. Yo no vine a cambiar nada, simplemente a tratar de mejorar lo que ella ya estaba haciendo bien".

Por último, el nuevo entrenador de López, agregó: "Me gusta mucho estudiar las peleas, ver videos, tomar nota con los movimientos de los rivales y por supuesto lo que nosotros hacemos bien. Me gusta hacer un plan de trabajo sobre esa base, sin que los entrenamientos sean todos iguales. Ese es un poco mi estilo de trabajo. Cada pelea es distinta, entonces la preparación también tiene que ser distinta".

"Tengo la ilusión de volver con todo"

Al momento de contar sus expectativas de cara a su regreso, López expresó: "Estuve varios meses entrenando sola y hace cinco que no peleo. El sábado voy tener un choque especial porque voy a estar con nuevo entrenador. Con el entrenador nuevo la verdad que me siento muy bien y esperemos hacer una buena pelea en Córdoba".

Con respecto a su nuevo técnico, "La Indiecita" agregó: "La verdad que con Walter me siento muy bien, es entrenador y amigo; y por suerte siento que en todo este tiempo he mejorado muchísimo. Por darte un ejemplo, ahora tengo más golpe, algo que me estaba costando".

Por último, la joven promesa del boxeo local, remarcó: "Tengo la ilusión de volver con todo. Además tengo programadas dos peleas más para lo que queda del año. En Córdoba voy a pelear a seis u ocho rounds pero las otras dos sé que son a diez. Vamos a ir de a poco".