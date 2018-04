Matthysse y Pacquiao, al fin se vieron las caras en Manila

Lucas Martín Matthysse prometió pelear “a muerte” para conservar su título de la Asociación Mundial de Boxeo ante Manny Pacquiao, en la primera conferencia que compartieron ayer en Manila junto con el filipino Manny Pacquiao, con quien combatirá el 15 de julio en Kuala Lumpur, Malasia.

El primer encuentro entre los protagonistas de la gran pelea de Malasia, se realizó en el hotel City Of Dreams, de Paranaque, Manila, Filipinas.

La gira de prensa continuará mañana viernes en Malasia, donde además ambos peleadores conocerán el estadio del pleito: la Arena Axiata, recordándose que “La Máquina” de Trelew, quien estuvo radicado más de una década en Junín, conquistó el mundial welter de la AMB, el pasado mes de enero, al vencer al tailandés Tewa Kiram, en Inglewood, California.

“Evidentemente Pacquiao sigue siendo un gran boxeador, pero desde que perdió por nocaut ante Márquez (2012), no es el mismo. Ya no está en su mejor momento. “Estoy preparado para pelear a muerte para conservar mi título… Él hizo historia en el boxeo, pero ahora me toca a mí”, dijo sin rodeos Lucas Martín Matthysse en tierra rival.

Matthysse, de 35 años, reconoció que enfrentarse al filipino será “un gran sueño hecho realidad” para él, aunque consideró que los días de gloria de Pacquiao "ya son historia".

El “Pac Man” filipino no pelea desde julio del año pasado, cuando fue derrotado por el australiano Jeff Horn, en Brisbane, Australia, perdiendo el título welter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

“No creo que mi tiempo haya pasado. Lo intentaré demostrar el 15 de julio. Que Manny Pacquiao no está acabado,” dijo el filipino, quien agregó “voy a buscar ganar por nocaut y hacer felices a los fanáticos”.

A diferencia de los últimos años, Pacquiao se preparará para la pelea sin su entrenador por muchos años, Freddie Roach, miembro del Salón de la Fama Internacional de Boxeo, quien se ha encargado de supervisar su campamento o esquina.

En su lugar, Pacquiao lo reemplazó con Buboy Fernández, amigo de toda la vida del filipino y quien ha sido su entrenador asistente, ya que ha estado con él en cada pelea.

Buen programa en Mercedes (Bs. As.)

El campeón internacional superpluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), el ascendente bonaerense Horacio “Lacho” Cabral (21 ganadas, con ocho nocauts, y una derrota), se enfrentará al potente pampeano Pablo “Pimienta” Ojeda (14 triunfos, 10 antes de lo pactado y cuatro reveses) , intentando defender por primera ocasión su corona, en uno de los combates estelares de la velada que se desarrollará mañana viernes 20 en el Centro de Educación Física (CEF) Nº 40 de la ciudad bonaerense de Mercedes.

En el otro combate estelar de la noche, el campeón argentino mediopesado, el mercedino Walter “El Yacaré” Sequeira (20 ganadas, 14 por fuera de combate y 4 derrotas), se enfrentará al monarca sudamericano supermediano, el porteño Gastón Vega (27 éxitos, 11 por nocaut, 12 derrotas y dos empates), intentando defender por segunda ocasión su corona, y además conquistar el título latino mediopesado interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

En el principal combate complementario, el pampeano radicado en la ciudad de Buenos Aires, Cristian Zárate (8 ganadas, con un nocaut y una derrota), Nº 10 del ranking argentino mediano, se medirá al bonaerense Nicolás Brito (2 éxitos y 3 traspiés), en categoría mediano, a ocho rounds.

Finalmente, en otra atracción de la noche encuadrada en la división supermediano, el bonaerense Francisco “Pancho” Torres (8-3, 3 KOs) chocará contra el cordobés Sergio “El Chatito” Córdoba (7-8, 3 KOs), a cuatro capítulos.

La velada se complementará con un nutrido número de combates amateurs con los mejores créditos de la zona, en la temporada regreso del ciclo Boxeo de Primera Promocional, que será transmitido en vivo a través de TyC Sports Play (www.tycsportsplay.com) a partir de las 20.