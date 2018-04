Lucas Matthysse desafía a Manny Pacquiao: "Él hizo historia, ahora me toca a mí"

El campeón del mundo del peso wélter AMB, el argentino Lucas Matthysse, prometió este miércoles pelear "a muerte" para conservar su título en julio ante la leyenda filipina del boxeo Manny Pacquiao.

Matthysse (39 victorias, 36 de ellas por KO, y cuatro derrotas) se colgó el cinturón de campeón del mundo en enero, después de haber derrotado al tailandés Teerachai Sithmorseng. El chubutense que estuvo radicado durante más de una década en Junín, disputará el título el 15 de julio en Kuala Lumpur ante Pacquiao, de 39 años, único boxeador de la historia en haber logrado el título mundial en ocho categorías diferentes de peso.

Mathysse, sostuvo que pelear frente al filipino será "una suerte de sueño hecho realidad" pero en su opinión, el reinado de Pacquiao, que se retiró oficialmente en 2016 antes de volver al cuadrilátero unos meses después, está finalizado.

Por su parte, el filipino respondió: "No creo que mi tiempo haya pasado. Lo intentaré demostrar el 15 de julio. Que Manny Pacquiao no está acabado. Habrá que trabajar duro para este combate, porque Matthysse no es el tipo de adversario al que hay que subestimar", finalizó Pacquiao.