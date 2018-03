Fabián Maidana: “Mi plan es ser más grande que mi hermano”

El año 2017 fue sinónimo de triunfos para el pugilista argentino Fabián Andrés "TNT" Maidana. Tres victorias en tres salidas, dos por la vía rápida y la última, ante el venezolano Johan Pérez, por decisión unánime, son el saldo del peleador nacido en nustro país, acumulando un registro total de 14 peleas, todas ganadas, diez de ellas por la vía del nocaut.

Ahora, el pugilista de 25 años centra su esfuerzos en prepararse lo mejor posible para este 2018, para ello se ha trasladado a Los Ángeles, más exactamente al CMC Pro Boxing Gym y allí, Maidana dijo en diálogo con la prensa:

“Seguimos con la preparación a fondo y hemos contado con el apoyo de varios peleadores argentinos y mi hermano. Poco a poco vamos conformando el Team Maidana”, dijo Maidana, quien también habló sobre su entrenador en este campamento, Manny Robles: “Con él, junto a otro entrenador, me han venido puliendo varias cosas y yo estoy dispuesto a mejorarlas, porque el objetivo es llegar a ser campeón del mundo, no sé si este año, pero espero que me den una oportunidad”.

Pretensiones importantes de Maidana que espera iniciar este camino a un posible reto orbital en el mes de abril, donde podría hacer parte de una cartelera a realizarse el día 21, como el mismo peleador lo afirma: “Quizás esté en el ring el 21 de abril. Estamos analizando la posibilidad “.

Serían un total de 4 o 6 peleas a realizar este año si no se presenta alguna novedad que se lo impida. La hoja de ruta está trazada y ‘TNT’ está presto a cumplirla al pie de la letra para seguir construyendo su historia en el boxeo, la cual está siendo respaldada por el público que ya no le identifica por ser el hermano del ‘Chino’ Maidana, sino por sus destacadas presentaciones.

“Gracias a Dios hemos realizado un buen trabajo y la gente lo está reconociendo, me están reconociendo por mis actuaciones, no por mi hermano, y eso es muy positivo, ya que mi plan es ser más grande que él”, afirmó finalmente "TNT" Maidana.