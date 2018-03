Pacquiao no tendrá al técnico Freddie Roach en su rincón

En los pasados meses el legendario entrenador Freddie Roach había señalado que sus llamadas al pugilista filipino Manny Pacquiao no estaban siendo contestadas ni mucho menos devueltas y al parecer, eso ya tiene una explicación.

Es que en estos días, la empresa MP Promotions de Manny Pacquiao, envió un comunicado hablando de la posible pelea de Pacquiao y el argentino Lucas Martín Matthysse y en donde mencionan el equipo de trabajo que entrenará a Pacquiao para esta contienda dond no está Roach ni mucho menos sale que Pacquiao vaya a viajar a Los Angeles a entrenar con Roach.

Según el comunicado, Restituto “Buboy” Fernández, Nonoy Neri y Roger “Haplas” Fernández serán los encargados de la preparación para la batalla ante “La máquina” Matthysse o el rival que sea si no se acuerda el choque ante el chubutense, quien estuvo radicado más de una década en Junín.

Otro detalle que se menciona en el comunicado lo es que Pacquiao empezará su campamento a mediados de abril en su propio gimnasio en General Santos de ahí se trasladará a Manila desde el martes 14 mayo al 1º de junio, donde partirá a General Santos una vez más, hasta la segunda semana de junio.

En ninguna parte del comunicado se habla de una integración de Freddie Roach al equipo de Pacquiao para el regreso al cuadrilátero del pugilista y actual legislador en su país.

Derrota de dos aficionados de nuestra ciudad

Dos boxeadores aficionados de nuestra ciudad, dirigidos por Luis Dionisio “Cuty”Barrera, se presentaron el viernes 9 en la localidad santafecina de Murphy, en una velada allí organizada por el promotor Sergio Loyola.

En fallo localista, tanto Taiel Torres como Maximiliano Molina fueron declarados perdedores por puntos, cuando al menos merecían un empate tras parejas batallas ante exponentes de esa población del sur de Santa Fe.