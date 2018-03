Aún no quedó confirmada oficialmente la pelea Lucas Matthysse-Manny Pacquiao

Aunque la dieron por confirmada, la pelea entre el veterano filipino Manny Pacquiao y el argentino Lucas Martín Matthysse todavía está en veremos.

El megacombate que podrían protagonizar "La máquina" y el pugilista filipino que fue campeón mundial en ocho categorías distintas, le sigue sumando capítulos a la ya promocionada novela.

A mediados de semana, medios filipinos aseguraron que “el Pacman” había confirmado el duelo contra el chubutense que estuvo radicado más de una década en Junín, y entonces el periodismo argentino se hizo eco y tituló: “Confirmado: Matthysse peleará contra Pacquiao”.

Sin embargo, los promotores de ambos boxeadores negaron que exista un acuerdo. Primero fue Bob Arum, responsable de la carrera de Pacquiao, quien afirmó que hay conversaciones iniciadas pero que para que el duelo se dé –el 24 de junio, en Malasia- debe suceder algo fundamental: los malasios deben poner el dinero necesario.

Más tarde, el pintense Mario Néstor Arano, manager de Matthysse, remarcó que no hay “absolutamente nada confirmado” y todo pasaría poor exigir una bolsa aún mayor para el oriundo de Trelew.

Así las cosas, el gran choque que espera el boxeo argentino aún no está confirmado. Y más. Arum afirmó que Pacquiao podría enfrentarse a otro rival: José Ramírez, si este le gana a Amir Iman, por el cinto superligero del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Cuellar vuelve al ring con Gervonta Davis, bravo rival

El bonaerense Jesús Cuellar tiene regreso al ring confirmado. El ex campeón mundial pluma peleará nada menos que frente a Gervonta Davis, una de las grandes jóvenes figuras del boxeo internacional.

"El Forastero" Cuellas (28 ganadas, con 21 nocauts, y dos derrotas) y "Tank" Davis, invicto con 19 peleas, todas ganadas, 18 por fuera de combate, chocarán el sábado 21 de abril, en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, por el supercampeonato AMB superpluma.

En ese mismo espectáculo, combatirán Adrien Broner y Jessie Vargas.

Cuellar tiene 31 años y no pelea desde el 10 de diciembre de 2016, cuando, en fallo dividido, perdió su título pluma AMB frente al mexicano Abner Mares. Por su parte, Davis -de 23 años-, no combate desde el 26 de agosto del año pasado, ocasión en la que resignó su corona superpluma de la FIB en la balanza ante el costarricense Francisco Fonseca, a quien noqueó en ocho asaltos.

Será una fecha clave para el boxeo argentino, ya que ese sábado 21 de abril, Omar Narváez buscará también un título mundial. “El Huracán” de Trelew se enfrentará al sudafricano Zolani Tete, en Belfast, por el cinturón gallo de la Organización Mundial de Boxeo. De ganar, el patagónico se convertirá en el primer argentino en reinar en tres divisiones distintas.