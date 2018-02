El juninense Andrés Sosa noqueó en Córdoba

En una de las peleas de la velada realizada el sábado en el Hotel Mónaco de Villa Carlos Paz, logró una gran victoria por nocáut y mantuvo el invicto, el juninense Andrés "Maquinita" Sosa (55,100 kilos), quien puso fuera de combate en el tercer asalto a Gonzalo Garay (54,900).

Entrevistado por "Democracia" tras la batalla que le permite seguir como imbatido en el terreno rentado, Sosa dijo:

"A la pelea la controlé desde el principio con jabs y ganchos por dentro. Mi rival se prestó para poder demostrar que también sé boxear y por suerte pude demostrarlo, así que me sentí muy cómodo".

Luego, "Maquinita" amplió conceptos diciendo: "En el tercer round salí decidido a terminar el combate y como en varias ocasiones coloqué el golpe por dentro y pude conectar una buena combinación, para mandarlo a la lona. La verdad es que estoy feliz muy feliz por todo el esfuerzo y ganas que le pongo. Resalto que est no es un logro solo mío, sino del equipo que integran mi entrenador, Luis ´Cuty´ Barrera y mi preparador físico, Ariel Castillo", cerró Andrés Sosa.

Quien no tuvo la misma suerte fue el retornado a los rings, Cristian "Fuji" Moris, quien pesando 65,100, perdió por puntos y en fallo unánime con Sebastián Martínez (66,200), tras cuatro intensos asaltos.

El resto de la programación

En la pelea estelar, el campeón argentino pluma, el invicto local Héctor "Pajarito" Sarmiento (57,300), mantuvo esa condición al derrotar por nocaut en el primer asalto al venezolano José Alfaro (57).

En el corto y explosivo combate, Sarmiento hizo valer su mayor potencia ante el enjundioso visitante, que si bien consiguió meter algunas contras, no pudo aguantar el castigo al cuerpo y a la cabeza del titular nacional.

Combinando duro abajo y arriba, "Pajarito" derribó al venezolano promediando el asalto. Alfaro se levanto pero sólo para recibir otros dos golpes letales a la zona blanda y certeras combinaciones a la cabeza que lo volvieron a deporsitar en el tapiz. Esta vez no pudo vencer la cuenta y el referee Víctor Correa decretó el KO.

En el otro pleito central, el campeón sudamericano de los plumas Alan Lúques Castillo (55,300), ganó el duelo de cordobeses ante Matías Iriarte Monserrat (55,100) al imponerse por nocáut en el séptimo asalto de una pelea fuera de título, que se efectuó en la división súper gallo.

Lúques dominó la pelea en su mayor parte, aunque en ciertos momentos cayó en la maraña y las morisquetas de Iriarte, quien pese a tratar de imponer su boxeo heterodoxo, no pudo resistir un gancho zurdo a la zona hepática que puso fin al lance sobre el final del round siete.

Además, el imbatido puntano Fabricio "El Turbo" Bea (58,800) arrasó en dos asaltos al misionero José García (58,700) en el principal combate complementario, que se definió por la vía del sueño, noqueando a su contendor.

El de Villa Mercedes lució avasallante con su potencia y prácticamente no dejó hacer nada a García desde el campanazo inicial, derribándolo en el primer asalto una vez y dos veces en el segundo, Bea subió sus números a 7 ganadas,todas antes del límite, y un empate.

Otro invicto que se presentó en la noche de Carlos Paz fue Juan Manuel Taborda (75,300), nativo de Villa María, quien se impuso por puntos en 4 rounds al local Emiliano "Porky" Vivas (mismo peso). Las tarjetas de 40-36 (2) y 40-37,5 hablan a las claras de la diferencia existente entre uno y otro arriba del ring. Buen triunfo de Taborda (6-0, 3 KO) si se tiene en cuenta que subió de peso para enfrentar al dueño de casa.