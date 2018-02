En nuestro país se realizaría la primera defensa mundialista de Lucas Matthysse

Apenas habían pasado algunos minutos de la coronación de Lucas Martín Matthysse como Campeón Mundial de peso Welter (en la madrugada del pasado domingo), pero sin embargo tanto en Arano Box como en Golden Boy Promotions ya se hablaba de futuro.

En la sobremesa de la cena servida por el título mundial welter AMB y el cumpleaños de Mario Néstor Arano realizado en el restaurante Malbec, en la coqueta Santa Mónica, cuyos dueños son argentinos, tanto el promotor que maneja a "La Máquina" como el match maker Roberto Díaz (Golden Boy Promotions), dijeron que la primera exposición de Lucas Matthysse será en nuestro país, algo que se espera en el ambiente pugilístico de La Argentina.

El empresario pintense radicado en Junín agregó que podría realizarse en Córdoba y aunque no se conocen más detalles, se supo que en esa línea comenzarán a trabajar desde esta semana, tras la victoria frente al filipino (y hasta entonces invicto) Tewa Kiram del noqueador sureño, quien estuvo radicado durante más de una década en Junín.

Además, el promotor Mario Arano no dudó en afirmar que "Llegó la hora y el tiempo de Lucas Matthysse. Hoy Matthysse es el abanderado, el estandarte de ´Golden Boy Promotions´ y de ´Arano Box´ en la Argentina y en Sudamérica. Me siento tremendamente orgulloso que Lucas y Nino (Marcelino López, pugilista de la vecina localidad de Arribeños, radicado actualmente en los Estados Unidos) hayan compartido la gran cartelera y que Lucas Matthysse sea ´main event´, junto con Jorge Linares", completó Arano, muy feliz por los triunfos categóricos que en el país del Norte lograron sus dos representados.

Lo que cobró ante Tewa Kiram

Las bolsas percibidas por los principales protagonistas de la velada del sábado 27 pasado en Los Ángeles, de acuerdo a lo publicado por la Comisión Atlética del Estado de California, indican que Lucas Martín Matthysse cobró 210.000 dólares, mientras que su rival, Tewa Kiram, recibió 40 mil de la misma moneda, por la pelea del titulo écuménico de la Asociación Mundial de Box.

Por su parte, Jorge Linares cobró 300.000 dólares en la pelea en la cual venció por puntos al también asiático Mercito Gesta (percibió 70 mil dóares) en la contienda por el título mundial AMB, el de Diamante del Consejo y en Lineal Ring de peso ligero.