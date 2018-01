Emiliano "La Cobrita" Domínguez cierra su preparación para la pelea mundialista

El invicto santafesino Emiliano "La Cobrita" Domínguez, con un récord inmaculado de 21 triunfos en otras tantas peleas, con siete nocauts, se sigue preparando en nuestra ciudad para su primera gran chance internacional, que tendrá el próximo 20 de enero en el Palacio de los Deportes Marcel Cerdan, de Levallois Perret, París, Francia.

Allí, el oriundo de Todelina, quien es dirigido por el pintense Luis Dionisio "Cuty" Barrera, enfrentará al local Mohammed Mimoune (19 triunfos en igual cantidad de batallas, solo dos de ellas por nocaut)-2-0, 2 KO) en pelea a 12 rounds por el título mundial súper ligero de la Organización Internacional de Boxeo (IBO), la quinta entidad en "jerarquía" dentro del pugilismo ecuménico.

Será una muy buena prueba para el duro peleador teodelinense, quien el pasado jueves cumplió 29 años y festejó con su esposa, hijos, parte de su equipo de trabajo, amigos y un periodista de "Democracia".

En un alto de la cena compartida, "La Cobrita" dialogó con este medio e inicialmente sostuvo que "Me vengo preparando muy bien, ya estoy en peso y solo hay que esperar el viaje a París y la pelea por el título, que hace mucho veníamos buscando con mi entrenador y el resto del equipo. Llegaremos muy bien, así que vamos por la victoria".

"Traer el título a nuestro país"

Sobre su contendor, el francés Mohammed Mimoune, Domínguez señaló que "Hemos estado viendo videos y por lo observado, se trata de un rival veloz, zurdo, quien camina muy bien el ring, aunque con escaso poder de pegada, sin goles explosivos, por lo cual solo ganó dos veces por nocaut. Por eso, iremos a buscarlo, a lograr la victoria y traer el título a nuestro país", remarcó Emiliano, quien ha venido exhibiendo clara evolución pelea tras pelea dentro de una carrera que ya muestra la madurez para encarar este tipo de compromisos.

Sobre lo trabajado para ese gran chance internacional que se le avecina, el pegador del sur santafesino, radicado hace un lustro en nuestra ciudad, detalló:

"Hemos laburado muy bien con todo el equipo (Ariel Castillo está en la preparación física) y esta semana, antes de viajar, guantearé un par de veces más. Luego partiremos hacia Francia y allí, solo habrá que mantener el peso, ya que estamos en categoría, para pasar la balanza sin problemas. Afortunadamente, hemos trabajado con rivales zurdos, algunos de acá y un par que vinieron desde Córdoba".

Uno de ellos es el riocuartense Adrián Sazzo, un súperwelter (dos categorías más que el entrevistado), quien exigió en los guanteos a Domínguez, quien por ende llegará muy bien a la cita mundialista.

Sobre su vida en Junín, Emiliano dijo: "Me siento muy comodo acá, es una ciudad bonita y tranquila, en la que vivo desde hace cinco años, los dos últimos con toda mi familia. No nos queremos ir de acá, nos sentimos cómodos, la gente es buena y en cuanto a los de Teodelina, siempre voy a mi ciudad, allá también me atienden de primera, siempre, así que los visito seguido".

Finalmente, Domínguez reconoció que "La IBO es la quinta entidad a nivel mundial, pero esta chance que se me presenta me abrirá, si gano el título, puertas mucho más importantes, para poder concretar el futuro que uno siempre soñó desde que entró a este duro y lindo deporte", cerró "La cobrita", quien viajará a Paris el venidero fin de semana.

Lo van a acompañar su tecnico, Luis "Cuty" Barrera; el periodista y representante de "Arano Box", Marcelo González; el asistente y amigo personal de "La Cobrita", el quiropráctico Marcelo Theiler; el padre del boxeador y media docena de amigos, todos con un solo objetivo: Lograr el título mundial superligero de la Organización Internacional de Boxeo.

Llega en un óptimo nivel

Durante las dos últimas temporadas, "La Cobrita", tuvo muy buenas pruebas a nivel local en las cuales salió airoso ante el actual campeón sudamericano ligero Johnatan Eniz (en dos ocasiones), el ex monarca latino OMB ligero, Sergio Gil, y el vigente titular nacional súper ligero Damián Yapur, a quien noqueó en ocho asaltos en sólida faena.

En su última presentación, el 17 de octubre de 2017 en Villa María, Córdoba, Domínguez puso fuera de combate en el primer round de la pelea al santafesino Carlos Rivas.

Mimoune, zurdo de 30 años, es un hábil y longilíneo boxeador de buen estilo y rápidas combinaciones, aunque carente de pegada. Camina muy bien el ring y es muy difícil conectarlo.

El francés ha realizado casi toda su carrera en el peso welter e incluso es el campeón europeo de esa división, título que ganó en su anterior combate (7 de octubre de este año en Manchester, Inglaterra), al superar en decisión dividida a Sam Eggington.

Para el compromiso ante Domínguez, bajará de división hacia los 63,500 para aspirar al título de la IBO, una entidad que está en consideración por debajo de las tradicionales AMB, CMB FIB y OMB.