Lucas Martín Matthysse asegura: “Estoy entrenando duro para dar una gran pelea”

El ex campeón mundial de boxeo, el chubutense Lucas Martín Matthysse, va a enfrentar al invicto superestrella tailandesa Tewa Kiram (38 peleas, todas ganadas, 28 antes del límite), el sábado 27 de enero en el Foro “Fabuloso” en Inglewood, California, en velada que se verá en vivo por HBO Boxing After Dark.

“Esta es una buena pelea. Vengo a esta pelea bien preparado para estar listo el 27 de enero contra un luchador muy duro”, dijo Lucas Matthysse, cuyo récord es de 38 peleas ganadas, 35 por fuera de combate, y cuatro derrotas, todas ellas en Estados Unidos

Esta será la segunda pelea de Matthysse con el entrenador Joel Díaz entrenando en Indio, California. Díaz entrenó al ex campeón mundial Timothy Bradley, Omar Figueroa, y actualmente entrena al ex campeón mundial, Francisco Vargas.

Matthysse, quien estuvo radicado durante más de una década en Junín, habló sobre su experiencia con el respetado entrenador, mientras se prepara en la ciudad del desierto.

“Esta es mi tercera vez entrenando en Indio y mi segundo campamento con Joel. Estamos entrenando duro manteniéndonos concentrados, haciendo buenos entrenamientos, todo está bien aquí en el campamento”dijo Lucas en su campo de entrenamiento. “Aprendo todos los días trabajando con Joel”, agregó el sureño Matthysse.

“Desde que llegó aquí noté una gran diferencia. Primero, él nunca quiso hacer un campamento aquí en los Estados Unidos y nunca quiso abandonar su hogar. Entiendo que sean escépticos sobre el medio ambiente, el clima, la capacitación es diferente”, dijo el entrenador Joel Díaz a Southern California Boxing.com. “Está realmente motivado. Un luchador feliz es siempre un buen luchador. Le estamos dando el mejor campo de entrenamiento”.

Anteriormente se entrenó en Indio en el verano de 2013 mientras se preparaba para la pelea de Danny García. Luego de la pelea contra García, Matthysse hizo algunos cambios a su equipo, agregando al ex campeón mundial argentino Juan Martin Coggi. Después de un breve experimento, algo no salió como estaba planeado ahora, cuatro años después, Matthysse se une a Diaz.

“Después de su primer campamento conmigo nunca esperé que fuera como él es ahora. Hicimos el primer campamento, funcionó bien, hicimos clic bien y le encanta aprender,” analizó el entrenador “Su nivel de confianza ha aumentado. No solo le enseño boxeo sino que le enseñé a creer en sí mismo”, agregó el entrenador mexicano Joel Díaz.

Ganó por nocaut en su regreso al ring

En su última pelea en mayo de 2017, Matthysse anotó un nocaut técnico en el quinto asalto sobre Emmanuel Taylor en la cartelera de pago por visión Canelo vs. Chavez. Matthysse regresó después de casi dos años de descanso, desde que fue detenido por Viktor Postol, quien le ganó por nocaut cuando todo parecía a encaminarse para que "La máquina" se corone campeón mundial.

“Me sentí bien al regresar al ring muy fuerte. Esta fue mi primera pelea en mucho tiempo. Fue una buena preparación, mi primer campamento con Joel”, dijo Matthysse sobre su última pelea.

“Lucas es un luchador muy fuerte, pero necesitaba esa salud mental. Siempre tuvo dudas sobre sus estrategias en cada pelea que nunca tuvo un plan. Nunca hubo un plan o estrategia, todo se trataba de derribar al tipo o usar su poder”, dijo Díaz. “No tenía un plan de juego y nunca podría hacer ajustes. Se trata de convertirse en un luchador completo porque ya es un luchador poderoso y explosivo”.

Su invicto oponente,el tailandés Kiram, relativamente desconocido en el mundo del boxeo, ha realizado todas sus peleas en su Tailandia natal, ya que viene de una decisión unánime sobre Ramadhani Shauri. Kiram busca hacer una declaración en su debut en Estados Unidos cuando el pugilista argentino nos dio su opinión sobre su contraparte.

“Él es el número uno invicto por una razón y un luchador fuerte”, dijo Matthysse sobre su oponente. “Es un luchador al que le gusta presentarse. Estoy entrenando duro para dar una gran pelea”, agregó Matthysse.

“Esta será una pelea difícil”. He estado viendo videos de su oponente, es alto, joven y realmente fuerte. Él es el luchador más alto que tiene un hermoso jab. Solo tenemos que acercarnos a la pelea de la manera correcta para ganar de buena manera”, dijo Díaz.

Matthyse buscará su nombre en la mezcla de peso welter para comenzar su campaña de 2018. Primero debe pasar el desconocido Kiram. Una victoria lo convertirá en uno de los campeones en la división de las 147 libras, ya que sería una buena forma de comenzar el año.

“Si todo va bien aquí, empiezo bien el año y me pongo en línea listo para lo mejor. Más bien es una revancha con Danny García o cualquiera de los mejores peleadores, pero realmente me gustaría esa revancha con García “, dijo Matthysse.

Matthysse vs. Kiram será una pelea de campeonato programada de 12 asaltos por el título vacante de peso welter de la AMB y al respecto, Lucas dijo: “Triunfaré y traeré una victoria a Argentina”, concluyó Matthysse.