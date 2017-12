Lucas Martín Matthysse entrena duro

De cara al combate que tendrá el 27 de enero próximo, frente al invicto tailandés Tewa Kiram (38 ganadas, 28 por nocaut), por el título welter AMB vacante, Lucas Martín Matthysse (38 triunfos, 35 antes de lo pactado, y cuatro derrotas, todas en Estados Unidos) se entrena en el campamento montado en Indio, California.

Allí, el chubutense que estuvo radicado durante más de una década en Junín, decidió afinar la preparación y llegar a la mejor manera al combate, Es que el apodado "La Máquina" apuesta a lograr la corona mundial completa por primera vez, ya que anteriormente lo fue de manera interina en una categoría menor en cuanto a kilaje, la súper ligeros.

A través de su cuenta de Instagram (Lucas Matthysse29), el pugilista oriundo de Trelew muestra sus días en los Estados Unidos. Previo a las fiestas nadideñas, corrió ocho kilómetros a 1.200 metros de altura. Se mostró cansado, pero muy contento. “Terrible lugar. Te mata, pero está bueno”, dijo el sureño que tiene por entrenador al mexicano Joel Díaz.

En el Forum de Inglewood, Mathysse volverá a los rings tras ocho meses. Será su undécima pelea consecutiva en tierras yanquis (allí hizo doce contiendas hasta el momento), donde ya se hizo de un nombre, ya que tiene en el país del Norte un récord de ocho triunfos y cuatro caídas.

Farías y Esteche pelean esta noche

Luego de tanto esperar, Ana Laura Esteche y Érica Farías, dos grandes exponentes del boxeo femenino argentino, estarán frente a frente para confrontar estilos esta noche, en un combate de alto voltaje que se podrá disfrutar en vivo y en directo por TyC Sports y TyC Sports Play desde Concordia, en el duelo que será "Una cuestión de honor", tal como se denomina la velada.

La aguerrida Esteche (13 ganadas, dos por nocaut, cuatro derrotas y tres empates), campeona mundial AMB, FIB y OMB wélter junior, llegará entonada tras las victorias sobre Celeste Peralta, mientras que su estilista rival (24 ganadas, 10 por nocaut y dos traspiés para Farías) cayó por puntos ante la noruega Cecilia Brækhus como visitante en una contienda muy equilibrada.

Además de exitosas púgiles, las dos también resaltan como auténticas guerreras de la vida. La Monita Esteche le ganó la pelea al convencionalismo cuando hizo pública su relación con Johana González, otra púgil argentina. "Yo estaba enamorada, pero como ella no me daba bola le empecé a tomar bronca. Hasta que un día hicimos guantes y después de matarnos a trompadas nos declaramos el amor y nunca más nos separamos", contó alguna vez y, en ese instante, dejó en la lona a los prejucios.

La que también fue una fiera, es la Pantera Farías. Y no por ser hincha fanática de Tigre sino porque mostró las garras ante el miedo en persona: su exnovio. La golpeaba, la amenazaba, la tenía presa de sí misma y un día, la apuñaló. Ella, pese a estar contra las cuerdas, escapó y lo denunció. Por eso ahora, cada golpe que da, sale con la fuerza de su convicción, esa que la llevó a una nueva vida en la que el pasado solo fue un round perdido de un combate que ganó.

Así llegan la "Monita" y la "Pantera", esquivando los guantes de una sociedad que suele dejar muchas muñecas en la lona. Son conscientes de que no tienen nada que perder porque lo que ya consiguieron no se obtiene entrenando en el gimnasio o tirando piñas sobre el cuadrilátero. Con estilos muy diferentes pero la misma ambición, las dos protagonistas van por todo o nada en la ciudad entrerriana.

No estarán los títulos mundiales en disputa esta vez, porque la noche del 29/12 se pondrán en juego algo más que eso: el honor y el orgullo de los dos exponentes principales del boxeo femenino argentino.