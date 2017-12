Rechazan el pedido de excarcelación del "Tata" Baldomir y agravan los cargos

El ex campeón mundial de boxeo Carlos Baldomir continuará detenido en Santa Fe mientras es investigado por el presunto delito de abuso sexual en perjuicio de su hija, luego de que la Justicia local rechazó hoy un pedido de excarcelación y agravó los cargos al endilgarle "corrupción de menores".

La medida fue dispuesta este mediodía por el juez de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), Nicolás Falkenberg, tras una audiencia de tres horas en el subsuelo del Palacio de Tribunales. Además de confirmar la prisión preventiva del ex púgil que residió varios años en Junín, el magistrado agravó la acusación al acusar a Baldomir de "corrupción de menores".

Según el fiscal Omar De Pedro, que pidió ese cambio de calificación, "quedó claro que el hecho está y por esto se le rechazó el pedido de excarcelación", al tiempo que contó que los nuevos elementos surgieron de una Cámara Gesell a la que fue sometida la víctima.

De esta forma, Baldomir continuará detenido hasta tanto se realice el juicio oral y público.

El ex deportista fue detenido en noviembre de 2016 en Junín, donde residía junto a su nueva pareja y trabajaba en un gimnasio.

La denuncia fue presentada por una ex pareja y madre de la víctima, y refiere a supuestos abusos sexuales contra su hija cuando todavía era menor de edad.

El nuevo abogado defensor de Baldomir, Martín Durando, solicitó su excarcelación basándose en los alcances del artículo número 225 del Código Procesal Penal de la provincia, pero la Justicia la rechazó por tercera vez desde que fue detenido.

Durando explicó que ofrecieron "una caución personal, un guardador, y que transcurra el proceso en libertad, dado que permanecer en prisión es una medida cautelar que debe estar orientada nomás en caso de excepción".

El abogado adelantó que apelará la medida del juez Falkenberg porque en su opinión la figura de corrupción de menores "no corresponde para nada" y respecto a la denegación del pedido de excarcelación dijo que "hay antecedentes sobre situaciones así, que (acusados) han transcurrido el proceso en libertad".