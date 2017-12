Martín Coggi y Germán Benítez protagonizan la batalla central de "Estrellas en Ranchos"

Dos nombres pesados, con reconocida historia se cruzan. Apellidos legendarios y memorables en la estelar, y promisorios valores en franco ascenso se juntan en la noche de “Estrellas en Ranchos”.

El ex campeón sudamericano y latino bonaerense Martín “El Principito” Coggi se enfrentará al ex monarca latino bonaerense Germán “El Correntino” Benítez, en disputa del título latino superligero de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), que se encuentra vacante, en el combate estelar de la velada que se desarrollará esta noche, en la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 2 Genaro Pérsico de la localidad de Ranchos, provincia de Buenos Aires, en una nueva producción de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que será transmitida en vivo a través de TyC Sports a partir de las 23, para Argentina y toda América.

En un duelo de pronóstico reservado, Coggi (34-7-3-1 sd, 17 KOs), ex campeón sudamericano y latino superligero interino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), latino welter interino CMB, y que tras dos experiencias europeas llega del pasado 20 de mayo despachar al uruguayo Martín Severo por nocaut en el octavo asalto en San Martín, Buenos Aires, se las verá frente a Benítez (19-2-0-1 sd, 9 KOs), actual Nº 7 del ranking argentino ligero, ex monarca latino ligero interino de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y que luego de vencer a grandes nombres viene del 16 de septiembre último caer ante el mendocino Elías Araujo en un controversial fallo dividido en Escobar, Buenos Aires, y ansía volver a reinar.

En un reto fundamental, el nacido en Brandsen, Buenos Aires, hace 34 años, quien tras vencer prácticamente a cada rival, el 15 de noviembre de 2008 superó al mendocino Wilfredo Vilches en fallo unánime y lo destronó del título sudamericano superligero que tras defenderlo sobre el brasileño Juciel Lima cedió ante el porteño Carlos Ahumada.

Luego, el hijo de la leyenda fue detenido por el cubano Brunet Zamora en el sexto round en Friuli, Italia, pero el 21 de diciembre de 2012 liquidó al catamarqueño Mariano Robledo en el primero y conquistó el título latino welter interino CMB en San Fernando del Valle de Catamarca.

Tras noquear al cordobés Diego Luque en el quinto y dominar al rosarino Pablo Barboza, fue superado por el rionegrino César Inalef en las tarjetas. El 28 de marzo de 2014 doblegó al santafesino Diego Báez unánimemente y se alzó con el cetro latino superligero interino CMB en Río Cuarto, Córdoba, pero luego de vencer al rionegrino Nelson Pilotti, el 22 de octubre de 2016 cayó ante el francés Christopher Sebire en decisión unánime en Amiens, Francia, previo a despachar a Severo.

Enfrente tendrá a Benítez, nacido en Escobar hace 26 años, quien tras superar a cada rival entre los que se destacan el entrerriano Diego Chaves, el bonaerense Jonathan Eniz en decisión dividida y por nocaut técnico en el segundo, el santafesino Diego Báez en el tercero, y el cordobés Sergio Priotti en el segundo, el 5 de marzo de 2016 destronó al bonaerense Horacio Cabral por nocaut en el noveno por el título latino ligero interino OMB en Garín, Buenos Aires, que retuvo sobre el brasileño Leandro Mendes Pinto en fallo unánime, pero cedió el 16 de julio siguiente a manos del pampeano Sergio Gil por nocaut técnico en el cuarto, se recuperó al despachar al santafesino Néstor Maidana en el primero y tras doblegar a Chaves en la revancha, el 28 de julio último dominó al actual campeón nacional santafesino Daimián Yapur en fallo unánime en la ciudad de Buenos Aires, previo a su revés con Araujo.

Atractivo respaldo

Más allá del duelo titular, una atractiva programación completa la cartelera. En un interesante combate de semifondo, en duelo revancha, el ex campeón argentino, sudamericano y latino mosca, supermosca y latino, el ex doble retador mundialista cordobés Roberto “Incho” Sosa (28, 15 antes de lo pactado, 3 derrotas y un empate), se enfrentará al ex monarca latino bonaerense Carlos “Tortita” Farías (13-12-3, 1 KO), en un enfrentamiento enmarcado en la división gallo y a la distancia de seis asaltos, luego de que el 22 de febrero de 2014 el cordobés se impusiera en fallo unánime por el cetro latino mosca CMB en San Bernardo.

Sosa, nacido en Canals hace 33 años y radicado en la ciudad de Buenos Aires, actual Nº 2 del ranking argentino gallo, ex campeón argentino, sudamericano, Fedelatin AMB y latino OMB de los supermosca, latino mosca CMB, y que cayera en dos oportunidades mundialistas, primero el 8 de junio de 2013 a manos del mexicano Juan Carlos Sánchez en fallo unánime por el título supermosca de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) y el 27 de septiembre de 2015 ante el japonés Kazuto Ioka unánimemente por el cinto mosca AMB.

El 24 de marzo venció al dominicano Diego Pichardo en fallo unánime por el cetro latino plata gallo CMB en San Juan. Ahora le dará revancha a Farías, nacido en Morón hace 30 años, Nº 4 del escalafón nacional mosca, ex monarca latino mosca interino OMB, que llega del 2 de septiembre último caer ante el bonaerense Pablo Gómez unánimemente en Los Polvorines.

Por otra parte, en el principal combate complementario, el ascendente prospecto local Nicolás “Nico” Demario (7-2-1, 3 KOs) se medirá al santiagueño Erik Ibáñez (4-5, 1 KO), en categoría superligero y a seis rounds.

En otra atracción de la noche encuadrada en la división superpluma, en duelo de bonaerenses, el platense Gastón “Piji” Suárez (7-4-2, 2 KOs), Nº 9 del ranking argentino pluma, chocará contra el oriundo en Burzaco, César “Pachora” Pérez (3-11-1), a cuatro capítulos.

Además, en la división superpluma, en duelo de bonaerenses, el invicto sanmartiniano Federico “El Zurdo” Pedraza (5-0-1, 1 KO) se las verá con el moronense Omar “El Pistón” Machuca (1-4, 1 KO), a cuatro episodios.

Finalmente, la velada se completa con la contienda entre bonaerenses entre el debutante platense Jonathan “Johnny” Godoy ante el oriundo de Marcos Paz, Facundo “Topo” Arce (1-2, 1 KO), en peso ligero, a cuatro segmentos.