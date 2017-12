Contundente debut de Alberto "Impacto" Melián

El ex pugilista olímpico, Alberto "Impacto" Melián, noqueó a Diego Ricardo Santillán en el quinto asalto de su primera pelea como profesional, celebrada en el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB).

El bonaerense, de 27 años, ex integrante del equipo argentino en los Juegos de Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, aplicó una derecha cruzada al mentón del salteño (30) y definió el combate pactado a ocho asaltos.

El "Impacto" Melián, apadrinado por el ex campeón mundial Sergio "Maravilla" Martínez, sumó así su primer éxito como rentado en la categoría pluma frente a un rival que traía como palmarés un registro de 23 victorias (15 nocauts) y dos derrotas.

En la pelea de semifondo, el lujanense Sebastián Papeschi resignó su invicto y el cinturón interino latino CMB de los supermedianos, al perder por descalificación ante el porteño Tomás Andrés Reynoso en el quinto round.

El árbitro Rodolfo Stella determinó el final por las reiteradas infracciones de Papeschi con su cabeza, luego de sancionarlo con el descuento de un punto en el segundo asalto por el mismo motivo y ante las lesiones provocadas en el rostro y el cuero cabelludo del retador.