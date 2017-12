Lucas Matthysse viajó hacia Estados Unidos, a concentrarse para la pelea ante Tewa Kiram

El pugilista argentino Lucas Martín Matthysse y equipo, integrado por el entrenador Mario Narvaes (pareja de Soledad Matthysse, hermana de "La máquina") y el preparador fisico Federico Wittenkamp, partió rumbo a Indio, California (Estados Unidos), para concentrar para la pelea del 27 de enero ante el invicto tailandés Tewa Kiram, batalla en la que estará en juego el campeonato ecumécnico vacante de peso welter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El boxeador de Trelew, quien estuvo radicado más de una década en Junín, y sus acompañantes, viajaron en el vuelo es el 996 de American Airlines, desde Ezeiza hacia Dallas, Palm Springs.

Anteayer, Matthysse se despidió de Trelew, ya que en el gimnasio del Racing Club realizó su último entrenamiento antes de partir rumbo a Calfornia para entrenar en el campamento de Joel Díaz, al que se sumará en algunos días el promotor Mario Néstor Arano.

El pegador sureño permanecerá en California por 50 días, preparando su combate del 27 de enero contra el imbatido tailandés Tewa Kiram (38 peleas, todas ganadas, con 28 nocáuts), recordándose que Lucas entrenó durante varias semanas en su tierra natal, junto a su hermana Soledad, su sobrino Ezequiel (hijo de Walter) y un sparring de Puerto Madryn.

“Estoy siete puntos. Venimos entrenando muy bien, haciendo trabajos en la playa en la mañana y en la tarde en el gimnasio. Estoy siete puntos porque mucho guanteo no he tenido, así que vamos a terminar la preparación en Estados Unidos”, dijo "La máquina", quien agregó que. “Es mucho tiempo, pero esta es una oportunidad que hay que aprovecharla. Tengo 35 años, son mis últimas chances de pelear un título mundial, hay que aprovechar estas peleas y aprovechar que tengo ganas de entrenar, que el descanso que me tomé fue bueno y me hizo bien. Hay un lindo grupo de trabajo allá, hemos hecho buena amistad, y me voy contento”.

Indicó además que no tendrá problemas en dar el peso. Una vez llegado a California, comenzará con su dieta para ingresar en la categoría y poder llegar diez puntos a la contienda ante el tailandés, quien jamás peleó fuera de su nación.

“Es el número uno y por algo está ahí. Cada boxeador se lo gana. Tal vez no ha salido de su país y no ha ido a Estados Unidos a pelear en los grandes estadios, pero es un invicto de 38 peleas, 28 por nocaut, y por eso me estoy preparando bien porque sé que va a ser una pelea muy dura. “Cuando supe el nombre de mi rival empecé a mirarlo. Es un rival fuerte, duro, que va al frente. No es muy rápido pero tiene un buen récord. Estuvimos trabajando varias cosas”, indicó Lucas.

Matthysse, a diferencia de Kiram, posee vasta experiencia luchando en el exterior. “Siempre te sorprende entrar a Estados Unidos por primera vez. Son estadios muy grandes, la gente es muy apasionada, y todo eso es un rival más. Yo vengo acostumbrado, desde el amateurismo que peleo en estadios grandes, he peleado en varios lugares de Estados Unidos y voy tranquilo”.

Antes de partir, Lucas expresó: “Estar en Trelew con mi familia y mis amigos alentándome me ha hecho muy bien. Ahora quiero traer el título, ya que es un honor poder combatir por un campeonato mundial en mi segunda pelea en peso welter", afirmó el ex campeón interino de las 140 libras, quien ha derrotado, entre otros, a monarcas como el ex doble campeón divisional Lamont Peterson, el ex titular mundial superligero de la OMB, Ruslan Provodnikov, y el ex triple campeón divisional Humberto Soto. "Entiendo que estoy enfrentando a un oponente más joven y que está invicto, pero estoy seguro que saldré victorioso”, finalizó el trelewense antes de emprender el viaje al país del Norte.

Tewa Kiram: "Se sorprenderán"

Kiram, después de debutar como profesional cuando apenas tenía 15 años, ha derrotado a 38 oponentes en fila, 28 de los cuales jamás escucharon la campanada final. Tewa capturó el cinto interino welter de la PABA en solamente su sexto combate, y lo defendió seis veces antes de ser reconocido como campeón welter de la PABA. Kiram ha defendido su cinto 24 veces, y peleará por primera vez fuera de Tailandia este 27 de enero.

“Entiendo que mucha gente no me conoce en Estados Unidos, pero se sorprenderán este 27 de enero”, declaró Tewa Kiram. "Nunca me han derrotado, y estoy completamente seguro que regresaré a Tailandia con la faja mundial welter de la AMB en la cintura”, amenazó.

La función que en Estados Unidos será transmitida por HBO, tendrá como coestelar el pleito entre el campeón ligero AMB, el venezolano Jorge Linares, quien arriesgará la corona frente al filipino Mercito Gesta.

La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ya dio el visto bueno para que Matthysse pueda enfrentar al tailandés Tewa Kiram, porque la entidad declaró “campeón en receso” al estadounidense Keith Thurman, que se repone de una lesión y no tiene fecha para retornar oficialmente.

Matthysse,con récord de 38 victorias (35 antes de lo pactado) y cuatro derrotas (todas en Estados Unidos), subió a peso welter para su última pelea, en mayo de este año, cuando noqueó al estadounidense Emmanuel Taylor, en Las Vegas.