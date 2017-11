Andrés Sosa pelea hoy en Bell Ville (C)

El invicto ídolo local, Mariano "El Ángel" Gudiño, tendrá la chance de pelear por su primer título (latino del CMB) cuando enfrente al avezado ex campeón nacional y sudamericano de los cruceros, el santiagueño Daniel Sanabria, en uno de los combates de fondo de la velada a realizarse esta noche en el Club Atlético y Biblioteca River Plate, de Bell Ville (Córdoba), con televisación de Directv Sports.

En el otro combate por título, el campeón sudamericano de los plumas, el cordobés Alan Lúques Castillo, expondrá ese lauro ante el bonaerense Gastón Bustamante.

Gudiño, de 29 años, quien ganó sus diez peleas (7 por nocáut) y acusó 90 kilos en el pesaje oficial de ayer, recibirá en su casa al avezado Sanabria, de 35 años y registro de 20 éxitos (12 nocáuts) y 5 traspiés, de 89,500, quien fue campeón argentino y sudamericano, títulos que perdió una lesión ocurrida hace dos años.

A su vez, Lúques Castillo (57 kilos y 23-7-0, 9 KO) expondrá ante Bustamante (56,900 y 11-2-2, 4 KO) la corona sudcontinental que ganó en agosto, al superar a Julián Aristule.

En la misma velada del club River de Bell Ville (que tiene la particularidad de llamarse River Plate y tener los colores de Boca Juniors), se presentará en uno de los complementos el invicto juninense Andrés "Job" Sosa (pesó 55,200 y ganó su única pelea rentada hasta el momento), ante Alejandro Gutiérrez (55,100), a cuatro róunds.

Además, combatirá el actual rey sudamericano de los gallos, el imbatido sanjuanino Carlos Sardínez (10 triunfos, 2 por la vía rápida, pesó 55 kilos, quien no expondrá el título ante el cordobés Alfredo Petkus (3-4-0, 2 KO, con 54,100), a seis asaltos.

También pelearán Juan Manuel Taborda (72,500) vs. Javier Rodríguez (70,100) y Maximilano Alegre (59) ante Martín Rocha (59,500), ambas batallas a cuatro asaltos.