"Maravilla" Martínez: "Veo bien al boxeo nacional"

El excampeón del mundo, Sergio “Maravilla” Martínez, contó cuál es su actual actividad fuera del ring, de su presente como promotor, también habló desde su experiencia para entender por qué Brian Castaño no debe enfrentar (por ahora) a Lara.

Mencionó las posibles chances mundialistas de Palmetta y Melián y el penoso presente de Yamil Peralta por culpa de la AIBA.

Además, criticó con dureza la actual situación política que vive España: “que Cataluña se deje de hinchar. Vivo en España hace 16 años y soy recontra madrileño”, expresó Martínez.

El boxeo argentino

“Yo lo veo bien al boxeo nacional. Ojalá que Brian Castaño siga manteniendo el título. Él es un boxeador extraordinario. Frente a Michel Soro demostró la solvencia. Tenemos unos cuantos boxeadores. El hermano del “chino” Maidana – Fabián TNT – también es muy bueno. Creo que Alberto Palmetta y Alberto Melián ya están templados. Arrastran una carrera que les cubren las espaldas. Le queda seguir trabajando así para conseguir algo. En tres años Melián y Palmetta estarán en la puerta de un título mundial. En conjunto con Sampson Lewkowicz nos sentamos a ver los futuros rivales del Palmetta, por ejemplo” aseguró Martínez quién lleva la carrera de este último.

“Lo que le sucedió a Yamil Peralta es para matarlos a los dirigentes de la AIBA. Ahora la televisión de Estados Unidos no lo va a querer comprar porque tiene un record negativo. Le acaban de arruinar la carrera a Yamil Peralta. Ojalá que cuando se haga profesional trabaje duro. La gente ve el árbol, pero no ve el bosque. Ahora no lo van a poder vender así nomás. Para entrar a la televisión americana deberá trabajar mucho en suelo argentino, sudamericano y no sé cuántas otras cosas más. Antes de competir para la AIBA entraba seguro al mercado. La AIBA quiso meterse dónde no le correspondía y así le fue”.

Caso Yamil Peralta. Sus competiciones para la AIBA Pro Boxing (APB) son consideradas profesionales para nuestra entidad madre: Federación Argentina de Box (FAB). Por lo tanto Yamil Peralta tiene seis derrotas (0-6) antes de pelear de manera “profesional”.

¿ Por qué este record negativo ?. Por el simple hecho de haber participado (y perdido) en sus 6 presentaciones dentro del torneo AIBA. “Todavía no pienso en pasar al profesionalismo. Primero quiero hacerme ver el ojo y si es necesario operarme”, comentó quien fue representante olímpico en Londres 2012 y en Río 2016.

La AMB (WBA) ordenó al campeón súper welter, Erislandy Lara, enfrentar al campeón “regular”, Brian Castaño (14-0, 10 KO) después de que éste, ganara el cinturón interino y lo defendiera contra Michel Soro. Luego fue ascendido a campeón regular cuando Demetrius Andrade se movió al peso mediano. Dejando a puertas el duelo del argentino contra el cubano.

-¿De ser posible, cómo ves el combate entre Castaño-Lara ?.

- "Es más difícil para Erislandy Lara porque Brian Castaño se quiere comer el mundo. Castaño le puede hacer pelea a cualquiera. Es una pelea muy difícil. Económicamente le servirá a Brian.

-¿Y si gana Castaño ?, ¿ Quién viene después ?

-Es un duelo no ganable también. Me gustaría que esta pelea la hagan dentro de unos años. Porque allí Brían Castaño tendría más templada el alma, más experiencia, mientras que al mismo tiempo Lara seguirá creciendo en edad.

Lamento que a mucha gente no le guste el negocio de Floyd Mayweather cuando enfrentó a Pacquiao, pero deberíamos aprender de él. Mayweather supo esperar.¡ Hay que hacer lo mismo muchachos ! Hay que copiar el modelo, si se puede. ¿ Entonces ?

Igual creo que Lara es mucho para Castaño, creo que no es la mejor opción hoy y, si se hace el combate, seré el fanático número uno de Brian Castaño alentándolo desde la primera fila.

Con respecto a la pelea de Rigondeaux-Lomachenko, voy con Rigondeaux. Ése duelo será espectacular. Lo puede llegar a perjudicar haber subido de peso pero Rigondeaux-Lomachenko será el duelo del año”.

-¿Algún boxeador que nos recomiendes para seguir desde ahora ?.

- "El español Jon Fernández (14 victorias, 12 KO) [actual campeón de España y dueño del título WBC Silver del peso superpluma] Puede estar en el libra por libra en un tiempo. Este muchacho de 22 años salió de un sitio dónde hay apenas cuatro vacas. Nació en País Vasco, ojo lo digo con respeto. Jon Fernández puede ser como Messi-Ronaldo-Pelé y Maradona juntos. Creo que puede llegar a tener una carrera muy interesante. Es muy serio a la hora de boxear. Deben seguirlo. No se lo pierdan".

Fuera del ring

Con 17 kilos de más – le pidieron que subiera 10 para grabar la película "Pistolero", "Maravilla” Martínez se prestó al diálogo y nos confesó que su principal “problema” de sobrepeso se debe a la inactividad.

“Lo única actividad que hago es la bicicleta fija. Soy un peligro en una bicicleta tradicional, me caigo, seguro me quiebro algún hueso o hasta puedo matar al alguien (risas). Me pidieron que subiera unos 10kg para filmar pero se me fue la mano. La verdad es que también estoy viajando mucho por todo el país y me alejé de la báscula. Estoy dando charla motivacional a empresas. Me gusta sentir que puedo ayudar a los demás con mi experiencia.

“Ahora estoy viajando mucho por el interior. Estoy tratando de escribir. Sucede que luego no las puedo leer porque se me cruza todo y es una gran mezcla. También tengo una banda de música en Entre Ríos. Queremos hacer un show musical dónde recitamos, cantamos y rapeamos. ¡Ojo! Que no soy malo rapeando, me doy maña” (risa), aseguró el ex boxeador a sus 42 años.

-¿Cómo vivís la situación de Cataluña y sus intenciones de independizarse de España?.

-"¡Es una locura que Cataluña se quiera independizar!, ¿Sabes por qué? Porque en esos dos sitios se están industrializando. No van a poder independizarse nunca porque si lo hacen dejarán de pertenecer a la comunidad europea, van a quedar desligados de la moneda y se van a meter en un lío que no tiene salvación. Están divididos por pocos catalanes, son pocos los que se quieren independizar mientras la gran mayoría no quiere. ¡Ojo! Son cuatro los que mueven los hilos en general y a estos le conviene que haya lío. Esta lucha será por siglos. A mí me gustaría que Cataluña se deje de hinchar y que tiren todos para el mismo lado. Vivo en España hace 16 años y en ese sentido soy recontra madrileño.

Fue premiado por el Senado de la Nación

La Comisión de Deporte del Senado de la Nación, entregó los premios “Delfo Cabrera" 2017, al deportista ejemplar. Y anteayer, Sergio Martínez fue distinguido en boxeo con una medalla como atleta destacado.

“Es uno más para la vitrina de mi vieja. Es más, hace dos años había perdido dos cinturones del mundo que estaba en la casa de no sé quién y hace unos meses los recuperé. Al menos ahora los tiene mi vieja. Te cuento para que entiendan que no soy de coleccionar mucho las cosas. De igual manera, estoy encantado de recibir el premio”, cerró Martínez.