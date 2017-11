Debut exitoso de Mauro Barrios ante un púgil radicado en Junín

El púgil bonaerense Mauro Barrios, hijo del ex campeón superpluma de la OMB, Jorge Rodrigo "La Hiena" Barrios, debutó de manera contundente en el campo profesional, al derrotar por nocaut técnico en el segundo round al santacruceño Leonardo Báez, en el combate saliente de la velada realizada en el Polideportivo General Paz, de la ciudad de Córdoba.

Barrios, de 24 años y un peso de 56,900 kilos, estrenó su licencia rentada en forma contundente, ya que si bien era dominado por el sureño Báez (también pesó 56,900 kg) en el inicio del primer minuto, descargó una combinación de izquierda-derecha a la cabeza con la que puso en la lona a su oponente, luego de un anterior choque de cabezas que dejó sentido al perdedor.

Báez -radicado en Junín, ya que entrena aquí a las órdenes de Luis "Cuty" Barrera- se levantó muy sentido y, ante otra andanada de golpes de Barrios, sufrió una cuenta de protección de pie por parte del árbitro Carlos Pedernera, pero el sonido de la campana le permitió eludir la situación.

En el segundo round el boxeador de Tigre salió a definir ante un rival muy disminuido y sobre el minuto y medio, ante una nueva caída de Báez, el árbitro procedió a detener el combate.

El debutante estrenó su licencia en Córdoba al igual que su padre Rodrigo, quien superó en "La Docta" por nocaut técnico al local Héctor Martínez, el 8 de agosto de 1996.

"Me costó solo los primeros dos minutos de pelea adaptarme en el profesionalismo. No soy un noqueador pero tengo puntería. Cada pelea, cada rival es un escalón. Mi sueño es salir campeón pero tengo los pies sobre la tierra", señaló Mauro que también como su padre, tiene como técnico al tigrense Claudio "Pachorra" Moreno.

En la pelea previa, José Villalobos (72,700) venció por nocaut técnico en el cuarto asalto al santafesino Mauro Ayllón (74), en una pelea disputada dentro de la división supermediano.