Ricardo Villalba y Héctor Saldivia van a unificar los títulos del peso superwélter

VELADA DE BOXEO EN HURLINGHAM

Dos campeones se cruzarán hoy. Uno es monarca nacional, el otro regional. En un ansiado duelo entre dos de los mejores de la división, arriesgarán todo en la “Unificación de campeones”. El campeón latino superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el bonaerense Ricardo “Bebo” Villalba, se enfrentará al campeón argentino superwélter, el chubutense Héctor “El Tigre” Saldivia, exponiendo ambos por segunda ocasión sus respectivas coronas.

Será un esperado duelo unificatorio y ese combate estelar forma parte de la velada que se desarrollará en el Microestadio Municipal de Hurlingham, en una nueva producción de Argentina Boxing Promotions, de Mario Margossian, que será transmitida en vivo a través de TyC Sports a partir de las 23, para Argentina y toda América.

En un atrapante y explosivo choque de campeones, Villalba (17 ganadas, con ocho nocáuts, tres derrotas, un empate y una batalla sin decisión), actual Nº 14 del ranking mundial superwélter OMB y Nº 2 del escalafón argentino superwélter, además de ex campeón sudamericano y latino OMB de los welter, buscará defender por segunda vez el cetro que conquistó el 28 de mayo de 2016 al destronar al dominicano Henrri Polanco en fallo dividido en Luján, tendrá frente a sí a un ex exponente de la promotora juninense "Arano Box".

El pegador Héctor Saldivia (46 triunfos, 35 antes de lo pactado y cuatro derrotas), es ex campeón argentino, latino OMB y Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) de los welter, división en la que accediera a dos eliminatorias mundialistas fallidas, además de ex monarca latino superwelter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y mediano de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), intentará refrendar por segunda vez el cinto con que se alzó el 18 de marzo de 2016 al liquidar al cordobés José Paz en el cuarto capítulo en su Comodoro Rivadavia natal, previo a ser detenido por el francés Michel Soro, y que retuvo el 4 de marzo sobre el porteño Guido Pitto en fallo dividido en Los Polvorines, Buenos Aires.

En un enfrentamiento de dos de los mejores de la división, que se espera una atrapante batalla, pondrán sus dos coronas y todo su futuro en juego, en su “Unificación de campeones”.

Más allá del duelo titular, una atractiva programación completa la cartelera. En un interesante combate de semifondo, el ex campeón latino porteño Patricio “Grande” Pitto (11-3-3, 8 KOs) se enfrentará al experimentado cordobés Darío Balmaceda (14-16-2, 10 KOs), en un enfrentamiento enmarcado en la división crucero y a la distancia de ocho asaltos.

Por otra parte, en el principal combate complementario, la chubutense Alejandra “La China” Zamora (4-1, 1 KO), Nº 5 del ranking argentino superpluma, se medirá a la porteña residente en Rosario, Santa Fe, Elizabeth Britos (1-1-1), en categoría superpluma y a cuatro rounds.

En otra atracción de la noche sabatina encuadrada en la división superligero, en duelo de bonaerenses, el palomarense Maximiliano Guerra (2-1-1) chocará contra el moronense Omar Marchuca (1-3, 1 KO), a cuatro capítulos.

Finalmente, la velada se completa con la contienda entre el pampeano Nicolás Alecha (1-0) ante el debutante jujeño Gabriel “Coco” Daza, en peso supergallo, a cuatro episodios.

En Estados Unidos

En el ring del StubHub Center de Carson, California, Miguel Cotto se medirá con Yoshihiro Kamegai por el título Mundial superwélter OMB (vacante). Y en el espectacular semifondo, el invicto mexicano Rey Vargas expondrá su cetro Mundial supergallo del CMB ante el estadounidense Ronny Ríos, todo televisado esta noche por "Combate Space".

Con 45 peleas profesionales y 33 KO, “Junito” Cotto ha logrado destacarse como uno de los mayores exponentes del boxeo latino, con cinco títulos mundiales en su haber en cuatro categorías distintas: mediano CMB, superwélter AMB, welter (OMB y AMB) y superligero OMB.

A lo largo de su carrera, Cotto ha enfrentado a rivales de fuste como Shane Mosley, Zab Judah, DeMarcus Corley, Antonio Margarito, Manny Pacquiao, Ricardo Mayorga, Floyd Mayweather Jr., Austin Trout, Sergio “Maravilla” Martínez y Daniel Geale.

En su última pelea, realizada en Las Vegas en noviembre de 2015, le dio gran batalla a Saúl “Canelo” Álvarez, perdiendo por puntos en un fallo muy discutido. Vale recordar que más allá del resultado desfavorable, previamente a la pelea Cotto ya había sido despojado del cetro de los medianos por el CMB.

Por su parte, Kamegai viene de protagonizar dos peleas consecutivas de intenso trámite con el mexicano Jesús Soto Karass. La primera fue empate, en tanto que en la revancha se impuso el japonés por retiro de su rival. Al margen de sus títulos nacionales, Kamegai tendrá ante Cotto su primera chance mundialista, en un compromiso que ha venido postergándose desde junio y que derivó en la salida del talento boricua del entorno de la empresa Roc Nation Sports y su posterior alianza con Golden Boy.

En la co-estelar, el mexicano Rey Vargas defenderá por primera vez la corona mundial supergallo que conquistó en su única pelea europea (previamente solo había combatido fuera de su país en California, con victorias por la vía rápida ante Juanito Rubillar y Christian Esquivel). Su presentación en Yorkshire, Inglaterra, derrotando al favorito local Gavin McDonnell por el título vacante CMB, ha confirmado la fe que puso en él su legendario entrenador “Nacho” Beristain. Como desafiante, con una sola mancha en su récord (la derrota frente a Robinson Castellanos en 2014), Ronnie Ríos afirma su chance con 29 victorias. Viene de ganarle por KOT a Daniel Noriega el 5 de mayo en Las Vegas, y confía en poner a prueba al campeón.

Entrenado por Freddy Roach, Cotto declaró: “Esto muy emocionado por volver para darles a mis fanáticos una pelea de gran nivel (…) Kamegai es un gran peleador, fuerte. Pero yo estaré listo para él y para capturar el título mundial”.

Kamegai, en tanto, dijo lo propio: “Sé con quién voy a estar en ese ring (…) Pero el récord y la historia de Cotto no van a importar una vez que estemos frente a frente (…) Espero brindarles a los aficionados el tipo de pelea agresiva que han visto de mí antes y salir con la mano en alto”.

Vargas dijo: “Cada preparación debe ser mejor que la anterior, así sea campeón del mundo, siempre hay cosas por aprender (…) estamos trabajando para el nocaut (…) quiero una victoria contundente (…) Sé que Ríos es un retador duro, pero nunca ha probado un poder como el mío, y estoy confiado en que saldré victorioso”.

Ríos comentó: “Éste es un sueño hecho realidad para cualquier boxeador (…) He venido trabajando toda mi vida para tener esta oportunidad (…) y ahora que estoy aquí, voy a capitalizarla (…) Espero sostener una muy dura guerra con Vargas”.

Por su parte, el estadounidense Joet González y el colombiano Deivi Julio Bassa protagonizarán la apertura del evento, que irá en vivo y en exclusiva por la página de Facebook facebook.com/canalspace.tv. Será un combate a 10 asaltos en la categoría pluma (126 libras).