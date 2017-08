Brian Castaño: "Me nombran como heredero"

BOXEO PROFESIONAL

El primer día de julio pasado, el boxeador de Isidro Casanova, Brian Castaño, demostró que quiere seguir en la cima, y en una difícil pelea venció al marfileño nacionalizado francés, Michel Soro por puntos en fallo dividido y así retuvo el título ecuménico superwelter AMB interino. El apodado "Boxi" es el único campeón mundial masculino de nuestro país.

"Me nombran como heredero del boxeo argentino y no me pesa. Es lindo y es un incentivo poder seguir el legado de Sergio (´Maravilla´ Martínez), Marcos (´El Chino´ Maidana) y Lucas Matthysse", afirmó.

En cuanto al enfrentamiento en sí, y los roces con su rival, contó: "Ellos en la conferencia y en el pesaje se reían de nosotros, nos sacaban el cinturón. Soro estaba confiado porque en mi última pelea fui a la lona (ante Emmanuel De Jesús). Nosotros decidimos salir a plantar la bandera de entrada. Sabía que lo iba a sorprender. Al final tuve que apretar un poquito para ganar".

Por último, el pugilista bonaerense explicó que están "preparados para grandes peleas": "Me encantaría enfrentar a los mejores de la categoría. Sé que Julian Williams me tiene visto y Demetrius Andrade es bueno (ambos estadounidenses), al igual que Erisland Lara (cubano)", cerró.