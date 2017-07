"El gauchito" Heiland se tiene mucha confianza

EL BONAERENSE LIBRARÁ UNA PELEA ELIMINATORIA

El argentino Jorge Sebastián Heiland se enfrentará este sábado en el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York (Estados Unidos) a un invicto, el norteamericano Jermall Charlo (quien ganó las 25 peleas que libró, 19 por nocáut), en un combate eliminatorio en la división media del Consejo Mundial de Boxeo.

Esta será la segunda pelea de Heiland (29 triunfos, 16 antes del límite, 4 derrotas y dos empates) en Estados Unidos, pero no se siente intimidado, al contrario, comenta que está muy motivado por mostrar su calidad en escenarios internacionales.

“Sé que Charlo es un gran peleador, pero no me veo como el perdedor en esta pelea. Tengo confianza en mí mismo, tengo experiencia y tuve un gran campamento de entrenamiento. He viajado preparado para la batalla y estoy apuntando a ser ganador de esta pelea eliminatoria del WBC. Vengo preparado para ganar y para ofrecer una gran batalla. Voy a utilizar toda mi experiencia para ser el ganador de esta pelea eliminatoria. Vamos a robarnos el show el sábado”, comentó el boxeador.

Por su parte, Charlo destacó que “Es un buen peleador que sabe lo que está haciendo y sabe por qué vino aquí. Él ha estado peleando desde 2007, así que tiene la experiencia. No lo tomo a la ligera porque es el clasificado número uno de la división en el WBC. Lo que puedo asegurar es que brindaremos una gran pelea.

“Es mi debut en Nueva York y estoy listo para robarme el show y ofrecer un gran espectáculo. Heiland vino aquí para derrotarme pero he trabajado mucho para ganar este combate.” comentó Charlo.

La batalla Charlo-Heiland forma parte de la cartelera donde Mikey García (36 peleas, todas ganadas, 30 antes del límite) enfrentará a Adrien Broner (32 éxitos, 24 por fuera de combate, dos derrotas -una ante el argentino Marcos "El Chino" Maidana-) y una sin decisión), velada y que será televisado en vivo por Showtime.