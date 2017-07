Mike Tyson pronosticó que Conor McGregor “será asesinado” por Floyd Mayweather

El ex campeón mundial de los pesados cree que el luchador irlandés no tiene chances en el combate del 26 de agosto en Las Vegas.

El ex boxeador Mike Tyson no cree que Conor McGregor, estrella de la UFC, tenga alguna chance de ganar en la pelea del próximo 26 de agosto ante Floyd Mayweather.

“McGregor será asesinado boxeando. Me enojé porque pensé que iban a utilizar las reglas de las MMA contra las de boxeo, porque de eso se trata: ¿Puede el boxeador vencer al tipo de las MMA?”, dijo Tyson en una entrevista en el podcast Pardon My Take.

Además, Tyson explicó: “McGregor puso su tonto trasero en una posición en la que va a ser eliminado porque este tipo (Mayweather) ha estado haciendo esto (boxear) toda su vida, desde que era un bebé. McGregor no podrá arrojar patadas y agarrar a su rival, por lo que no va a tener una gran oportunidad”.