Jonathan Barros perdió con Lee Selby por el título mundial pluma de la FIB

BOXEO

El mendocino Jonathan Barros fracasó en su intento de conquistar el título mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) al perder ayer claramente con el campeón, el galés Lee Selby, por puntos en fallo unánime en un combate celebrado en el Wembley Arena de Londres, Inglaterra.

Los fallos del jurado marcaron una diferencia notoria y merecida en favor del monarca: dos fueron 117-110 y la restante 119-108.

Tras cuatro asaltos desfavorables pero sin golpes destacados, Barros (57,152 kilos) logró establecer cierta paridad en la pelea en el quinto round, cuando Selby (56,900) sufrió un corte en el arco superciliar derecho en un cruce de cabezas.

Sin embargo, y a pesar de los intentos del mendocino, el galés impidió que el corte condicionara su depurado estilo, fue manejando con tranquilidad la ventaja en las tarjetas, estuvo a punto de imponerse por nocaut en la última vuelta (tiró a la lona una vez a Barros) y no tuvo inconvenientes para garantizarse la victoria en la que resultó así su tercera defensa del título.

Barros había ganado el derecho de acceder a esta pelea al derrotar en Tokio, Japón, en un fallo mayoritario y en buena actuación, al local Satoshi Hosono, el 3 de octubre pasado.

El pupilo del técnico mendocino Pablo Chacón -ex campeón pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)-, entonces quedó primero en el escalafón de la división pluma FIB, entidad con sede en Nueva Jersey, Estados Unidos.

La postergación

El combate entre Barros y Selby estaba previsto para el 28 de enero pasado en Las Vegas, pero horas antes de la pelea la Comisión Atlética de Nevada informó la suspensión ya que los exámenes de sangre que se le hicieron al mendocino dieron positivo de hepatitis C, aunque días después la contraprueba dio negativa, por lo cual la FIB ordenó el combate por el título pluma.

Ante la gravedad del episodio, el apoderado de Barros, Osvaldo Rivero, le hizo realizar nuevos estudios al boxeador 24 horas después en los laboratorios de análisis clí­nicos Quest Diagnostics y, esa vez, determinaron que "no había infección por hepatitis C".

Antecedentes

En el pasado, Barros (ahora un récord de 41-5-1 / 22 ko), de 32 años, nacido en el Departamento Guaymallén, fue campeón pluma de la AMB, tí­tulo que obtuvo cuando derrotó por nocaut técnico en siete rounds al panameño Irving Berry, en una pelea realizada el 4 de diciembre de 2010 en Mendoza.

Después de resignar el cinturón en el Luna Park de Buenos Aires, en octubre de 2011 ante el panameño Celestino Caballero, el púgil mendocino intentó coronarse nuevamente campeón pero fue derrotado en México por el local Juan Carlos Salgado, en agosto de 2012.

Por su parte Selby (32), oriundo de la ciudad galesa de Barry, cuenta con un récord de 24 triunfos (8 ko) y una derrota. Obtuvo el cetro pluma FIB en 2015 al derrotar en una decisión técnica al ruso Evgeny Gradovich, y ya lo había defendido con éxito ante el mexicano Fernando "Cochulito" Montiel y el estadonidense Eric Hunter, ambos por puntos en fallos unánimes.